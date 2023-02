Presse: Zur Rose pourrait vendre ses activités en Suisse à Migros

Zurich (awp) - Le pharmacien en ligne Zur Rose envisagerait de vendre ses affaires en Suisse à Migros. Selon The Market, Medbase, filiale de la Migros, reprendrait bientôt les activités suisses de l'entreprise de Steckborn, en difficultés. Zur Rose se consacrerait alors sur le marché allemand et quelques autres marchés européens, selon un article du portail financier diffusé jeudi soir.

La transaction aurait fait l'objet de discussions lors de la séance de ce jeudi de l'administration de la Migros et l'affaire serait sur le point d'être conclue.

Zur Rose et Migros collaborent déjà: en 2017, le pharmacien en ligne a ouvert son premier "shop in shop" dans une filiale du géant orange. Depuis, Zur Rose est présent dans huit emplacements Migros. Ls pharmacie sont gérées dans le cadre d'une co-entreprise entre Zur Rose et Medbase.

Depuis début 2020, les deux partenaires exploitent la boutique en ligne Zurrose-Shop.ch. Présidente du conseil d'administration de Medbase, Andréa Belliger siège aussi dans celui de Zur Rose.

Selon The Market, avec un chiffre d'affaires de 686,8 millions de francs suisses et un bénéfice d'exploitation estimé entre 15 et 25 millions, Zur Rose pourrait obtenir plus de 300 millions pour ses affaires suisses. Le cas échéant, le pharmacien en ligne se trouverait libre de dettes et son problème de refinancement serait réglé.

Montagnes russes de l'action

Ce jeudi, les actions Zur Rose ont terminé en hausse de 16,8% à 39 francs suisses à la Bourse suisse. Des courtiers avaient mis cette hausse en relation avec l'annonce d'une avancée dans la mise en pratique de l'ordonnance électronique dans l'ensemble de l'Allemagne où Zur Rose est fortement présent avec sa filiale Doc Morris. Ce genre de nouvelles a fait fortement varier l'action Zur Rose ces derniers mois. Depuis le début de l'année, le titre a gagné plus de 30%.

L'an dernier l'action avait chuté de près de 90% en raison des retards pris dans le lancement de l'ordonnance électronique en Allemagne. Fin décembre 2021, le titre valait encore 235 francs suisses.

Selon The Market, la baisse de l'action a entraîné de nombreuses ventes à découvert. Fin janvier, près de 40% des titres étaient gagés, les courtiers pariant à la baisse. Une vente entraînerait une forte hausse des cours.

tv/rp