Zur Rose Group AG: Olaf Heinrich, Head Germany, quitte le groupe Zur Rose; il sera remplacé par Walter Hess, Head Switzerland

Communiqué de presse

Olaf Heinrich, Head Germany, quitte le groupe Zur Rose; il sera remplacé par Walter Hess, Head Switzerland



Le responsable du segment Allemagne (Head Germany) et CEO de DocMorris, Olaf Heinrich, a décidé de quitter le groupe Zur Rose pour des raisons personnelles. Sa succession sera assurée par Walter Hess, responsable actuel du segment Suisse (Head Switzerland). La direction du marché suisse est confiée à Emanuel Lorini, qui était jusqu'alors responsable de l'unité d'affaires Médecins.



Olaf Heinrich a décidé de quitter le groupe Zur Rose pour des raisons personnelles. CEO de DocMorris depuis 2009, il était également responsable de la direction générale des activités en Allemagne depuis 2017. Au nom du conseil d'administration, son président le Prof. Stefan Feuerstein, remercie Olaf Heinrich pour son engagement personnel important: «Olaf Heinrich a réussi à promouvoir notre stratégie de croissance, axée en particulier sur l'Allemagne, le plus grand marché du médicament d'Europe. Il a également largement contribué au positionnement de Zur Rose en tant qu'entreprise technologique et prestataire complet de services de santé. Aujourd'hui, le groupe est extrêmement bien placé pour exploiter dans les années à venir toutes les opportunités de la numérisation du système de santé. Nous présentons tous nos vœux de succès à Olaf Heinrich pour son avenir personnel et professionnel.»

Walter Hess devient responsable du segment Allemagne

Walter Hess, responsable du segment Suisse, assure immédiatement la direction du segment Allemagne et le poste de CEO DocMorris. En tant que membre des instances dirigeantes, Walter Hess a une excellente connaissance du secteur de la vente en ligne et des projets stratégiques, ainsi que des opportunités et des défis que représente le marché Allemagne. En outre, il a lui-même dirigé pendant plusieurs années la filiale allemande Zur Rose Pharma GmbH de Halle (Saale) après avoir été auparavant conseiller externe pour le groupe Zur Rose en Allemagne. Ainsi que le souligne Walter Oberhänsli, délégué du conseil d'administration et CEO: «Les états de service de Walter Hess sont exceptionnels et il est la personne idéale pour remplir ce poste à responsabilités. Au cours des années passées, il a dirigé avec beaucoup de succès le marché Suisse et l'a orienté vers le futur. Nous nous réjouissons qu'un successeur interne solide conduise le marché Allemagne vers une nouvelle dimension au cours des années à venir qui seront passionnantes.»

Emanuel Lorini devient Head Switzerland et membre de la direction du groupe

La responsabilité du segment Suisse est confiée à Emanuel Lorini (43), qui était responsable de l'unité d'affaires Médecins (B2B) et membre de la direction de Zur Rose Suisse SA depuis 2011. Walter Hess se réjouit de la nomination de son successeur: «Sous la direction d'Emanuel Lorini, nous sommes parvenus à augmenter la part de marché de l'unité d'affaires Médecins de manière significative. Il a en outre promu avec succès toute une série d'innovations dans le domaine de la numérisation des soins de santé, qui ont permis la mise en œuvre de services digitaux et l'amélioration de la gestion de la médication et du quotidien des cabinets médicaux.» Walter Oberhänsli ajoute: «Emanuel Lorini a toutes les qualités requises pour assumer les nouvelles responsabilités qui lui sont confiées. Nous nous réjouissons d'avoir pu pourvoir à ce poste en puisant dans nos propres rangs.» Emanuel Lorini a étudié la gestion d'entreprise à l'université de Saint-Gall.

Calendrier financier

21 janvier 2021 Chiffre d'affaires 2020

18 mars 2021 Résultat annuel 2020

20 avril 2021 Q1/2021 Trading Update

29 avril 2021 Assemblée générale

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. De plus, il exploite la place de marché leader dans le sud de l'Europe pour les produits de soins et de santé habituellement vendus en pharmacie. L'entreprise est présente à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. Zur Rose emploie quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs sur ses sites de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et de France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1569 millions de francs (en incluant medpex) auprès de quelques 10 millions de clients actuellement actifs sur les marchés européens de base.

Grâce à son modèle commercial, le groupe offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d'une plateforme de santé numérique - l'écosystème Zur Rose -, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après avoir procédé à une sélection adaptée. L'objectif est d'accompagner sans faille les personnes et de leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques.

Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.