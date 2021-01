Zur Rose : Le groupe Zur Rose accélère sa croissance

Communiqué de presse

Le groupe Zur Rose accélère sa croissance

- Progression de 23,6 pour cent du chiffre d'affaires au quatrième trimestre et de 14,4 pour cent sur toute l'année 2020

- Accélération de la croissance sur tous les marchés par rapport au trimestre précédent

- Passage du nombre de clients actifs à 10,5 millions à l'échelle du groupe

- DocMorris devient la marque faîtière de l'écosystème de santé européen

- Le lancement de la plateforme de santé DocMorris+ et l'introduction d'une application marquent une étape stratégique importante

- La plateforme de santé numérique de Zur Rose Group, Allianz Care, CSS et Visana fait entrer le système de santé suisse dans une nouvelle ère

- Confirmation des perspectives de résultat 2020



Le groupe Zur Rose a dépassé les objectifs de croissance ambitionnés pour 2020. Le chiffre d'affaires a nettement progressé pour s'établir à CHF 1'751,9 millions (y compris les ventes Medpex et Apotal[1]). Ceci correspond à une augmentation de 14,4 pour cent en monnaies locales. Avec un chiffre d'affaires de CHF 506,7 millions au quatrième trimestre 2020, la croissance a fortement progressé de 23,6 pour cent en monnaies locales par comparaison avec la même période de l'année dernière et se situe ainsi également bien au-dessus de celle du trimestre précédent (juillet à septembre). Fin 2020, le nombre de clients actifs[2] qui s'établit à 10,5 millions représente une progression de 50 pour cent par rapport à l'année précédente et de 700 000 personnes par rapport au dernier trimestre.

Croissance significative sur tous les marchés

Sur tous les marchés, le groupe a enregistré au quatrième trimestre des augmentations significatives du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. En Allemagne, le chiffre d'affaires (en incluant Medpex et Apotal) a même augmenté de 29,8 pour cent en monnaie locale. Au cours de l'exercice, la croissance s'est établie à 16,5 pour cent en monnaie locale. Sur le marché suisse, le chiffre d'affaires de Zur Rose a progressé de 10,0 pour cent au quatrième trimestre et de 7,1 pour cent sur toute l'année. Ce faisant, la croissance de l'entreprise est nettement supérieure à celle du marché. Au quatrième trimestre, la place de marché également en forte croissance sur le segment Europe a enregistré une progression de chiffre d'affaires de 60,3 pour cent en monnaie locale. Sur la totalité de l'exercice, la croissance s'est élevée à 73,5 pour cent, avec un pic pendant le confinement du printemps.

DocMorris, marque faîtière de l'écosystème de santé Zur Rose

Le groupe Zur Rose prend progressivement un tournant et passe du simple statut de vendeur de médicaments à celui d'écosystème de santé numérique européen. Les deux premiers éléments importants constitutifs de cet écosystème sont le fournisseur de télémédecine TeleClinic acquis en 2020 et la collaboration avec Novo Nordisk annoncée en janvier 2021 visant à améliorer les déplacements liés à la santé des personnes atteintes d'adiposité. La nouvelle architecture de marque reflète l'orientation stratégique suivante du groupe Zur Rose: Doc Morris, la marque de pharmacie la plus connue d'Allemagne devient la marque faîtière de l'écosystème de santé européen envisagé. La première étape de la mise en œuvre de cette nouvelle architecture de marque en Allemagne est l'adoption commune par la pharmacie DocMorris et la plateforme de santé DocMorris+ d'une nouvelle identité de marque sous forme d'un cœur vert, symbole de santé. Les différents tons de verts du cœur reflètent la diversité des services existants et à venir, qui permettent une numérisation encore plus personnelle et individualisée: le conseil, la sécurité des traitements médicamenteux, le suivi de patients atteints de maladies chroniques et le plan de médication. La nouvelle identité de la marque sera progressivement introduite sous tous ses aspects sur tous les marchés de base d'ici à 2026, à l'exception de la Suisse.

Le film publicitaire DocMorris affiche plus de 147 millions de vues dans le monde entier

En prélude à l'introduction de la nouvelle identité de marque de DocMorris, le groupe Zur Rose a diffusé un film de Noël plein d'émotion «#PrendsSoinDeCeQuiEstPrécieux» https://www.youtube.com/watch?v=2N2eSsIWtNI. Ce spot publicitaire a été diffusé en direct début décembre 2020 en Allemagne, en Espagne, en France et en Suisse. Il a été visionné plus de 147 millions de fois dans le monde entier, dont 28 millions sur YouTube, 109 millions sur Facebook et 10 millions via d'autres canaux, se classant parmi des films de Noël en ligne les plus vus à travers le monde.

Lancement de la plateforme de santé DocMorris+

En décembre 2020, le lancement de DocMorris+ marque le début d'un nouveau modèle commercial et d'une nouvelle ère pour les soins de santé en Allemagne. La plateforme de santé permet d'accéder facilement et confortablement à toutes les prestations de services de santé depuis un seul endroit, du diagnostic lors de la consultation médicale en ligne au médicament ou produit de santé nécessaire. Pour la première fois, les clients peuvent gérer leur santé grâce à une seule application. L'introduction sur le marché de l'application DocMorris+ est une étape stratégique importante vers la création d'une plateforme de santé intégrée. Lors de la phase initiale, l'accent est mis sur les fonctionnalités du réseau partenaire, ainsi qu'aux commandes de produits OTC vendus par correspondance. Au cours d'une étape ultérieure du développement de la plateforme de santé, les clients se verront proposer des options de livraison plus rapides. En outre, le module d'ordonnance électronique éprouvé sera activé ultérieurement dès que la demande d'ordonnances électroniques aura augmenté.

eHealth-Tec remporte l'appel d'offres «services techniques ordonnance électronique» en partenariat avec IBM

En novembre 2020, gematik, le fournisseur du logiciel utilisé par le ministère fédéral allemand de la santé, a attribué le marché des services techniques de l'ordonnance électronique en Allemagne à IBM. La filiale de Zur Rose eHealth-Tec participe à la mise en œuvre en sa qualité de partenaire d'IBM. Ceci fait suite à l'appel d'offres lancé par gematik pour la «mise à disposition de prestations de développement, d'infrastructures de centre informatique, de matériel informatique et de logiciels dans le cadre de l'introduction de l'ordonnance électronique». eHealth-Tec a apporté à IBM son expérience de fournisseur de système pour les solutions d'ordonnance électronique dans le cadre de la candidature de cette dernière. Cette mise en œuvre inclut la mise à disposition de l'infrastructure requise, ainsi que l'exploitation et la maintenance des composants matériels et logiciels permettant de traiter l'intégralité du volume d'ordonnances électroniques envisagé en Allemagne. La participation concluante à l'appel d'offres renforce le rôle de pionnier du groupe Zur Rose dans l'introduction systématique de l'ordonnance électronique en Allemagne.

Augmentation de 500 pour cent des consultations en ligne de TeleClinic

En 2020, la filiale de Zur Rose TeleClinic, a considérablement développé sa position de leader de la consultation médicale en ligne en Allemagne, en multipliant le nombre des traitements apportés via la plateforme de télémédecine par cinq par comparaison avec l'année précédente. L'augmentation de la demande des patients est principalement due à la pandémie de coronavirus, ainsi qu'à l'accès désormais gratuit pour les patients de l'assurance maladie publique. En outre, les normes de qualité élevées de TeleClinic lui ont permis de s'imposer auprès des médecins et des patients comme le premier point de contact en matière de santé numérique. En 2020, l'offre de cette prestataire originaire de Munich a contribué de manière importante à la sécurité des soins de santé à grande échelle.

Les «applications sur ordonnance» font leur entrée dans les cabinets numériques

Depuis octobre 2020, les médecins allemands peuvent non seulement prescrire des médicaments, mais aussi des «applications sur ordonnance». TeleClinic a vite décelé le potentiel des applications numériques certifiées dans le domaine de la santé (DiGa) et a développé le portail DiGa en Allemagne en tant que partenaire du système de santé numérique. Les médecins ont ainsi un aperçu des applications officiellement autorisées par l'institut fédéral allemand des médicaments et des produits médicaux (BfrAM) et des autres informations pertinentes pour le traitement. Ceci permet aux patients d'accéder plus simplement aux applications médicales. Toutes les parties prenantes peuvent ainsi bénéficier de cette nouvelle offre. TeleClinic intègre immédiatement sur le portail les applications nouvellement autorisées.

Allianz Care, CSS, Visana et Zur Rose Group lancent une plateforme numérique de santé

Les assureurs Allianz Care, CSS, Visana et le groupe Zur Rose ont fondé en novembre 2020 une entreprise commune destinée à l'exploitation d'une plateforme de santé numérique complète en Suisse. L'entreprise autonome fait entrer le système de santé suisse dans une nouvelle ère: elle pose les bases d'un approvisionnement numérique intégré à l'échelon national. La plateforme aide les clients dans l'organisation de leurs soins de santé personnels à toutes les étapes d'un traitement. En un seul clic les patients ont accès à des prestations de services de santé personnalisés et éprouvées sur le plan de la qualité. La plateforme est ouverte à tous les acteurs du système de santé: assureurs, médecins, hôpitaux, pharmacies et autres fournisseurs. Après son lancement officiel sur le marché suisse au deuxième trimestre 2021, la plateforme offrira à toutes les personnes résidant en Suisse un accès interactif simple au système de santé. La contribution clé apportée par le groupe Zur Rose réside dans la mise à disposition d'une partie de la technologie soutenant la plateforme. Pour ce faire, des éléments de la plateforme Zur Rose seront donnés sous licence à l'entreprise commune. L'exécution et la mise sur le marché ont lieu sous réserve de la validation par les autorités compétentes en matière de concurrence.

Zur Rose renforce sa présence sur le marché en Suisse romande

En décembre 2020, les partenaires de la joint venture Zur Rose et Medbase, le fournisseur de soins médicaux de Migros, ont ouvert la première pharmacie shop-in-shop de Suisse romande dans le supermarché Migros de Crissier dans le canton de Vaud. Zur Rose souhaite également utiliser cette implantation pour renforcer ses activités de vente à distance en Suisse francophone. Le développement de sa présence sur le marché en ligne s'est accompagné d'une grande campagne marketing ayant permis de presque doubler la notoriété de la marque qui ne bénéficiait d'aucun soutien marketing et qui s'établit à 26 pour cent en Suisse romande.

Perspectives

Le groupe Zur Rose confirme le résultat attendu pour 2020: avant déduction des coûts des initiatives de croissance supplémentaires, en particulier dans le domaine de l'ordonnance électronique et des opportunités européennes, l'objectif est de parvenir à un résultat corrigé équilibré au niveau EBITDA. À partir de cette année, le groupe envisage une nette accélération de la croissance dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance et confirme un chiffre d'affaires de plus de CHF 3 milliards attendu à moyen terme. Le résultat EBITDA corrigé, après déduction des coûts des initiatives de croissance, se situe à environ 8 pour cent à moyen terme. L'introduction obligatoire de l'ordonnance électronique, à partir de 2022, et la mise en œuvre de l'écosystème de santé créent par ailleurs un potentiel important pour le chiffre d'affaires et le résultat.

Le rapport de gestion 2020 sera publié le 18 mars 2021.

Le groupe Zur Rose prévoit un «Capital Markets Day» au deuxième trimestre 2021. L'agenda et la date précise seront communiqués ultérieurement.

Chiffre d'affaires, en millions de CHF (non vérifié) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Variation Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl. 1 751.9 1 568.7 11,7% Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 14,4% Groupe Zur Rose 1 476.9 1 355.5 8,9% Group Zur Rose, en monnaie locale 11,4% Marchés Allemagne, Medpex/Apotal incl. 1 096.2 976.0 12,3% Allemagne, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 16,5% Allemagne 821.2 762.8 7,7% Allemagne, en monnaie locale 11,7% Suisse 593.1 553.7 7,1% Europe 66.4 39.7 67,3% Europe, en monnaie locale 73,5% Modèles commerciaux B2C, Medpex/Apotal incl. 1 236.2 1 106.2 11,7% B2C 961.1 893.1 7,6% Professional Services 453.1 422.8 7,2% Marketplace 66.4 39.7 67,3%

Chiffre d'affaires, en millions de CHF (non vérifié) 1.10.-31.12.2020 1.10.-31.12.2019 Variation Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl. 506.7 412.0 23,0% Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 23,6% Groupe Zur Rose 410.4 355.2 15,5% Group Zur Rose, en monnaie locale 15,9% Marchés Allemagne, Medpex/Apotal incl. 330.9 256.3 29,1% Allemagne, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 29,8% Allemagne 234.6 199.5 17,6% Allemagne, en monnaie locale 18,0% Suisse 158.2 143.9 10,0% Europe 18.8 11.8 59,5% Europe, en monnaie locale 60,3% Modèles commerciaux B2C, Medpex/Apotal incl. 369.4 291.9 26,5% B2C 273.0 235.1 16,1% Professional Services 119.7 107.7 11,2% Marketplace 18.8 11.8 59,5%

Les écritures d'élimination de chiffres d'affaires entre les marchés et les modèles commerciaux ne sont pas présentées séparément.

[1] L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, medpex et Apotal n'ont eu qu'une faible influence sur les chiffres d'affaires consolidés du groupe Zur Rose.

[2] Clients fournis directement par le groupe Zur Rose ou par ses partenaires.