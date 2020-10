Zur Rose : Le groupe Zur Rose accélère sa croissance au troisième trimestre 2020

Communiqué de presse

Le groupe Zur Rose accélère sa croissance au troisième trimestre 2020

- Croissance du chiffre d'affaires de 15,3 pour cent au troisième trimestre et augmentation significative par rapport au trimestre précédent

- Passage du nombre de clients actifs à 9,8 millions à l'échelle du groupe

- Progression de la part de marché de la vente à distance de médicaments en Allemagne, qui s'établit à 43 pour cent

- Ouverture de la première pharmacie shop-in-shop de Suisse occidentale

- Mise en œuvre progressive rapide de la stratégie de plateforme

- Introduction sur le marché d'une infrastructure «full service» pour l'ordonnance électronique en Allemagne

- Confirmation des perspectives sur l'ensemble de l'année



Au troisième trimestre 2020, le groupe Zur Rose a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 435,3 millions (y compris Medpex et Apotal[1]) qui lui a permis d'enregistrer une forte croissance de 15,3 pour cent en monnaie locale. Ce faisant, la progression a été nettement supérieure à celle du trimestre précédent freinée par la crise du coronavirus. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires s'est établi à CHF 1 245,2 millions, ce qui correspond à une croissance de 11,2 pour cent en monnaie locale. Le nombre de clients actifs du groupe Zur Rose[2] a augmenté de 600 000 entre le deuxième et le troisième trimestre et se monte actuellement à 9,8 millions. Sur la même période, avec l'acquisition d'Apotal, la part de marché de la vente à distance de médicaments en Allemagne a augmenté de 7 pour cent pour s'établir à 43 pour cent

Croissance significative sur tous les marchés

Au troisième trimestre, les trois segments Allemagne, Suisse et Europe enregistrent une progression importante de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. En dépit de la réduction délibérée des activités marketing pour les ordonnances papier jusqu'à l'introduction de l'ordonnance électronique, le groupe a réussi à augmenter le chiffre d'affaires réalisé en Allemagne de 18,1 pour cent en monnaie locale (en incluant Medpex et Apotal). Au cours des neuf premiers mois, la croissance s'est établie à 11,7 pour cent en monnaie locale. Sur le marché suisse, Zur Rose a réalisé au troisième trimestre une croissance de 7,3 pour cent de son chiffre d'affaires, soit 6,1 pour cent sur les neuf premiers mois, ce qui est nettement supérieur à la croissance du marché. La place de marché globalement en forte croissance sur le segment Europe a enregistré une progression de chiffre d'affaires de 59,7 pour cent en monnaie locale au troisième trimestre et de 79,2 pour cent au cours des neuf premiers mois de l'année.

Zur Rose et Medbase ouvrent la première pharmacie shop-in-shop de Suisse occidentale

Zur Rose et Medbase, le fournisseur de soins médicaux de Migros, étendent le concept du shop-in-shop, en particulier en Suisse occidentale. En décembre 2020, les partenaires de la joint venture ouvrent la première pharmacie shop-in-shop de Suisse romande dans le supermarché Migros de Crissier dans le canton de Vaud. Zur Rose souhaite également utiliser sa présence en Suisse occidentale pour renforcer ses activités de vente à distance.

Mise en œuvre rapide de la stratégie de plateforme en Allemagne et en Suisse

Les patients sont de plus en plus - en particulier dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 - des acteurs à part entière du développement numérique et sont demandeurs de nouvelles formes d'interactions. Ceci ressort notamment de l'augmentation du nombre de consultations de télémédecine de TeleClinic, acquis fin juillet 2020. Au troisième trimestre 2020, par rapport à l'année précédente, le plus grand fournisseur de télémédecine d'Allemagne a enregistré un quintuplement de son activité, avec environ 18 000 consultations médicales. Les prestations de services de médecine numérique répondent manifestement à un besoin grandissant des patients.

C'est dans ce contexte que le groupe Zur Rose poursuit ses efforts de numérisation. L'introduction de la première version de l'application de place de marché DocMorris est prévue pour le quatrième trimestre. Celle-ci permet aux clients de faire honorer leurs ordonnances électroniques au choix dans une pharmacie vendant sur place ou dans une pharmacie en ligne. Les clients bénéficient en outre d'autres fonctionnalités conviviales et de services de télémédecine qui constituent un élément important de la plateforme de santé. Parallèlement à cela, les pharmacies partenaires ont la possibilité de proposer leurs produits et prestations, ce qui leur offre un accès simple et direct au e-commerce. Le lancement du modèle de place de marché est également prévu en Suisse en 2021, sous la marque Zur Rose.

En Septembre 2020, toujours dans le but de satisfaire les besoins des clients, Zur Rose a lancé en Suisse le nouvel assistant de médication numérique Medi+ en collaboration avec l'assurance-maladie KPT. Medi+ assiste les patients dans le cadre de la prise et de l'utilisation des médicaments et contribue à augmenter la sécurité des patients et à éviter les erreurs de médication et les frais en résultant.

eHealth-Tec lance sur le marché une infrastructure «full service» pour l'ordonnance électronique

Au troisième trimestre, la filiale de Zur Rose eHealth-Tec a complètement finalisé le développement technologique de son infrastructure eRx. Grâce à l'utilisation des procédures d'authentification les plus modernes au service des utilisateurs de l'eRx et à un cryptage de bout en bout, la solution proposée par eHealth-Tec répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité. Le recours à l'infrastructure de serveur de regio iT GmbH basée à Aachen, l'un des principaux prestataires de services IT locaux et spécialiste expérimenté dans le traitement des données des citoyens et des clients, est une garantie de stricte confidentialité et de disponibilité. regio iT est également le trust center pour la gestion des codes QR et des clés s'y rapportant. L'infrastructure eRx reproduit entièrement sur le plan fonctionnel la structure envisagée par gematik (fournisseur du logiciel utilisé par le ministère fédéral allemand de la santé) et est déjà utilisable par les médecins, patients et pharmacies. La connexion technique au logiciel de cabinet medatixx a été effectuée et le déploiement chez les médecins a déjà eu lieu. Par conséquent, dans le domaine de l'assurance-maladie publique en Allemagne (GKV), le volume d'eRx traité dans le cadre du projet pilote «ordonnance électronique Allemagne» de la caisse-maladie TK (Techniker Krankenkasse) et des caisses-maladie publiques qui y participent devrait augmenter peu à peu dans les prochains mois. Les ordonnances électroniques pour les patients des assurances-maladie privées (PKV) peuvent dorénavant être utilisées par les patients dans toute la chaîne d'approvisionnement du médecin à la pharmacie. La multifonctionnalité de l'application d'eHealth-Tec permet en outre de connecter rapidement et très facilement de nouveaux partenaires.

Ainsi que le souligne Walter Oberhänsli, CEO du groupe Zur Rose, «Grâce à la promotion ciblée de la stratégie de plateforme, avec la solution d'ordonnance électronique d'eHealth-Tec utilisée par les différents acteurs du domaine de la santé dans le cadre de projets modèles et avec presque 10 millions de clients actifs, en tant que plus grande pharmacie en ligne d'Europe, nous sommes bien positionnés pour mener à bien notre stratégie de croissance à long terme».

Perspectives

Le groupe Zur Rose confirme les perspectives pour l'exercice 2020. Pour l'ensemble de l'année 2020, la direction s'attend une croissance de plus de 10 pour cent, chiffres d'affaires de Medpex, d'Apotal et de TeleClinic inclus. Avant déduction des coûts des initiatives de croissance supplémentaires, en particulier dans le domaine de l'ordonnance électronique et des opportunités européennes, l'objectif 2020 est de parvenir à un résultat corrigé équilibré au niveau EBITDA. Dès l'année prochaine, le groupe envisage une nette accélération de la croissance dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance et confirme un chiffre d'affaires de plus de CHF 3 milliards attendu à moyen terme. Le résultat EBITDA corrigé, après déduction des coûts des initiatives de croissance, se situe à environ 8 pour cent à moyen terme. L'introduction obligatoire de l'ordonnance électronique, à partir de 2022, et l'implémentation de l'écosystème de santé créent par ailleurs un potentiel important pour le chiffre d'affaires et le résultat.

Chiffre d'affaires, en millier de CHF (non vérifié) 1.7.-30.9.2020 1.7.-30.9.2019 Variation Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl. 435 260 385 482 12,9% Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 444 382 385 482 15,3% Groupe Zur Rose 368 456 331 985 11,0% Group Zur Rose, en monnaie locale 375 389 331 985 13,1% Marchés Allemagne, Medpex/Apotal incl. 274 659 239 594 14,6% Allemagne, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 258 142 218 646 18,1% Allemagne 207 855 186 097 11,7% Allemagne, en monnaie locale 195 355 169 864 15,0% Suisse 146 099 136 209 7,3% Europe 15 566 10 059 54,7% Europe, en monnaie locale 14 630 9 159 59,7% Modèles commerciaux B2C, Medpex/Apotal incl. 309 305 271 628 13,9% B2C 242 501 218 131 11,2% Professional Services 111 453 104 175 7,0% Marketplace 15 566 10 059 54,7%

Chiffre d'affaires, en millier de CHF (non vérifié) 1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2019 Variation Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl. 1 245 181 1 156 754 7,6% Groupe Zur Rose, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 1 286 260 1 156 754 11,2% Groupe Zur Rose 1 066 453 1 000 346 6,6% Group Zur Rose, en monnaie locale 1 098 501 1 000 346 9,8% Marchés Allemagne, Medpex/Apotal incl. 765 362 719 679 6,3% Allemagne, Medpex/Apotal incl., en monnaie locale 719 363 643 891 11,7% Allemagne 586 634 563 271 4,1% Allemagne, en monnaie locale 551 376 503 953 9,4% Suisse 434 856 409 792 6,1% Europe 47 620 27 916 70,6% Europe, en monnaie locale 44 758 24 976 79,2% Modèles commerciaux B2C, Medpex/Apotal incl. 866 810 814 372 6,4% B2C 688 082 657 964 4,6% Professional Services 333 408 315 099 5,8% Marketplace 47 620 27 916 70,6%

Contact pour les analystes et investisseurs

Christoph Herrmann, Head of Investor Relations

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Head of Group Communications

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

21 janvier 2021 Chiffre d'affaires 2020

18 mars 2021 Résultat annuel 2020

20 avril 2021 Q1/2021 Trading Update

29 avril 2021 Assemblée générale

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. De plus, il exploite la place de marché leader dans le sud de l'Europe pour les produits de soins et de santé habituellement vendus en pharmacie. L'entreprise est présente à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. Zur Rose emploie quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs sur ses sites de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et de France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1569 millions de francs (en incluant medpex) auprès de quelques 10 millions de clients actuellement actifs sur les marchés européens de base.

Grâce à son modèle commercial, le groupe offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d'une plateforme de santé numérique - l'écosystème Zur Rose -, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après avoir procédé à une sélection adaptée. L'objectif est d'accompagner sans faille les personnes et de leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques.

Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.

[1] L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, medpex et Apotal n'ont eu qu'une faible influence sur les chiffres d'affaires consolidés du groupe Zur Rose.

[2] Clients fournis directement par le groupe Zur Rose ou par ses partenaires (y compris Apotal).