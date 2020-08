Zur Rose : Le groupe Zur Rose renforce sa position de leader du marché européen avec la mise en ?uvre résolue d'une stratégie de croissance et de plateforme

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Le groupe Zur Rose renforce sa position de leader du marché européen avec la mise en ?uvre résolue d'une stratégie de croissance et de plateforme



Communiqué de presse

Résultat semestriel 2020

Le groupe Zur Rose renforce sa position de leader du marché européen avec la mise en ?uvre résolue d'une stratégie de croissance et de plateforme

- Résultat semestriel en direction de l'objectif visé; amélioration de la rentabilité par rapport à l'exercice précédent

- Mise en ?uvre de la réorganisation en Allemagne: gestion centralisée de toutes les marques

- Poursuite de la stratégie de croissance et de plateforme avec la reprise d'Apotal et de TeleClinic, premier fournisseur de télémédecine en Allemagne

- La numérisation croissante du marché et l'ordonnance électronique obligatoire en Allemagne à partir de 2022 accéléreront la croissance

- Le développement du réseau partenaire en Allemagne crée un point de départ solide pour la propagation de l'ordonnance électronique

Au premier semestre 2020, le groupe Zur Rose a poursuivi sa stratégie de croissance et de plateforme conformément au rythme prévu. Son chiffre d'affaires, ventes medpex incluses, a progressé de 9,2 pour cent en monnaie locale par rapport à la même période de l'exercice précédent. La reprise des activités de vente par correspondance d'Apotal permet au groupe de continuer à renforcer nettement sa position de leader en Allemagne avec 1,1 millions de clients supplémentaires. Des économies d'échelle créent par ailleurs une base solide pour l'introduction d'offres de santé numériques - notamment celle de l'ordonnance électronique - et pour l'évolution future de l'écosystème de santé Zur Rose. Au deuxième semestre, Zur Rose renforcera encore les initiatives d'extension des projets d'ordonnance électronique existants. Pour le financement des projets de croissance et de numérisation, le groupe a récolté des fonds d'un montant brut de CHF 388 millions avec un emprunt convertible et une augmentation de capital au cours des sept premiers mois de l'année.

Comme cela a déjà été communiqué le 16 juillet 2020, le groupe Zur Rose a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 809,9 millions au premier semestre 2020, ventes medpex incluses, ce qui correspond à une croissance de 9,2 pour cent en monnaie locale par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation (EBITDA) se monte à moins CHF 24,5 millions et a été influencé négativement par des dépenses de CHF 13,0 millions liées à des acquisitions et à des intégrations. Le résultat EBITDA corrigé dépasse de CHF 8,9 millions le résultat de l'exercice précédent en raison, entre autres, de la nette augmentation de la marge brute. Avant dépenses concernant les initiatives de croissance de l'ordonnance électronique et de l'expansion européenne, la marge corrigée du résultat EBITDA se monte à moins 0,4 pour cent et se situe donc dans la fourchette cible envisagée pour l'ensemble de l'année.

Gestion centralisée de toutes les marques en Allemagne

Au fil de la réorganisation qui inclut la gestion centralisée de toutes les marques en Allemagne, le groupe Zur Rose regroupera les fonctions de service à Heerlen et à Mannheim. Vitalsana, domiciliée comme DocMorris à Heerlen, fusionnera du point de vue économique et juridique avec DocMorris, collaborateurs et clients inclus, et le site de Vitalsana sera fermé. Les domaines du marketing et du service clientèle d'Eurapon Pharmahandel GmbH, à Brème, seront regroupés sur le site de DocMorris, à Heerlen. Les prestations de marketing que Zur Rose Pharma GmbH, Halle an der Saale, fournit à diverses sociétés du segment Allemagne seront reprises par les sites Zur Rose à Heerlen et à Mannheim. Eurapon Pharmahandel GmbH et Zur Rose Pharma GmbH ont développé des solutions durables au plan social sous la forme d'indemnités de licenciement qui prennent en compte de manière adaptée les intérêts des 51 collaborateurs concernés.

Reprise d'Apotal donnant accès à 1,1 millions de clients supplémentaires

La reprise des activités de vente par correspondance d'Apotal permet au groupe de poursuivre la consolidation en Allemagne, le plus grand marché de vente par correspondance de médicaments en Europe. En 2019, Apotal a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 157 millions avec ses activités de vente par correspondance. Lorsque l'autorisation d'Apotal sera accordée, 1,1 millions de clients supplémentaires passeront au groupe Zur Rose. Le nombre de clients actifs du groupe Zur Rose[1], clients d'Apotal inclus, augmentera de plus de 50 pour cent par rapport à l'année précédente, passant de 6 millions à plus de 9 millions.

Renforcement poussé de la stratégie de plateforme

Le groupe Zur Rose poursuit énergiquement la stratégie de plateforme en cette période de crise du coronavirus, qui se présente comme moteur supplémentaire de la numérisation et qui accélère considérablement l'acceptation des prestations de santé numériques, favorisée entre autres par les règles de distanciation liées au COVID-19 et par les préférences personnelles évoluant en direction du numérique. Le groupe Zur Rose est convaincu que cette transformation numérique durera au-delà de la fin de ces règles de distanciation.

La priorité est donnée au développement d'un propre écosystème de santé permettant aux fournisseurs qualifiés de travailler en réseau avec des produits, des prestations de services et des services numériques. La reprise de TeleClinic GmbH, premier fournisseur de télémédecine en Allemagne, communiquée le 16 juillet 2020, est un premier élément important de cette stratégie, qui étend l'offre aux prestations de télémédecine. La télémédecine constitue une solution décisive et confortable le long de l'itinéraire numérique du patient, aussi bien pour les maladies aiguës que pour les maladies chroniques.

Le lancement de l'application de place de marché DocMorris est prévue pour le quatrième trimestre 2020. Pour retirer les médicaments des ordonnances électroniques auprès d'une pharmacie classique vendant sur place ou d'une pharmacie en ligne, l'application d'utilisation simple offre aux clients des services supplémentaires, qui leur donnent directement accès par exemple à l'offre de télémédecine et à un choix de diverses options de livraison et de commande. L'application permet par ailleurs d'acheter des médicaments en vente libre et des produits de santé et de soin avec des options de paiement numérique.

Lancement de l'introduction de l'ordonnance électronique dans toute l'Allemagne

À partir du 1er janvier 2022, l'ordonnance électronique sera obligatoire en Allemagne pour les médicaments soumis à ordonnance. Cette disposition légale ouvre la voie à tous les acteurs du marché pour introduire l'ordonnance électronique à l'échelle nationale. Le groupe Zur Rose est prêt pour ces étapes de numérisation et est, aujourd'hui déjà, une référence en la matière avec sa filiale eHealth-Tec GmbH, leader du marché dans la numérisation du processus d'ordonnance. Grâce à la mise en réseau du médecin, du patient et des pharmacies jusqu'à la facturation, eHealth-Tec permet de réaliser pour la premier fois un processus d'ordonnance intégré et numérique, sans discontinuité des supports utilisés.

En tant que partenaire technologique d'ordonnance électronique du service de télétraitement de la caisse-maladie TK (Techniker Krankenkasse), eHealth-Tec relie déjà plus de milles pharmacies à sa solution d'ordonnance électronique. Une interface commune avec divers prestataires de services de pharmacie permet d'intégrer techniquement plus de 50 pour cent des pharmacies classiques vendant sur place à l'échelle nationale. DocMorris a également rejoint le projet TK en juin 2020 et permet aux assurés de la TK de recevoir les médicaments des ordonnances électroniques par correspondance. La coopération avec la TK a été rejointe par d'autres caisses-maladies, si bien qu'aujourd'hui 35 pour cent de tous les assurés des caisses réglementaires allemandes pourraient déjà utiliser l'ordonnance électronique.

En juin 2020, eHealth-Tec a par ailleurs établi un partenariat stratégique avec medatixx, un fournisseur leader de solutions logicielles pour médecins établis. Ces solutions logicielles pour cabinets médicaux sont utilisées dans toute l'Allemagne par 38 000 médecins, qui pourront accéder à la solution d'ordonnance électronique d'eHealth-Tec au troisième trimestre, dans le cadre d'un déploiement réalisé en plusieurs étapes. Cela correspond à une part de marché d'environ 27 pour cent.

Perspectives

Les récentes acquisitions renforcent la position du groupe Zur Rose sur le marché. Pour l'ensemble de l'année 2020, la direction s'attend une croissance de plus de 10 pour cent, chiffres d'affaires de medpex, d'Apotal et de TeleClinic inclus. Avant déduction des coûts des initiatives de croissance supplémentaires, en particulier dans le domaine de l'ordonnance électronique et des opportunités européennes, l'objectif 2020 est de parvenir à un résultat corrigé équilibré au niveau EBITDA. Dès l'année prochaine, le groupe envisage une nette accélération de la croissance dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance et confirme un chiffre d'affaires de plus de CHF 3 milliards attendu à moyen terme. Le résultat EBITDA corrigé, après déduction des coûts des initiatives de croissance, se situe à environ 8 pour cent à moyen terme. L'introduction obligatoire de l'ordonnance électronique, à partir de 2022, et l'implémentation de l'écosystème de santé créent par ailleurs un potentiel supplémentaire important pour le chiffre d'affaires et le résultat.

Chiffres-clés, en 1000 CHF 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 Variation Chiffre d'affaires, medpex inclus 809 921 771 272 5,0% Chiffre d'affaires, medpex inclus, en monnaie locale 9,2% Chiffre d'affaires 697 997 668 360 4,4% Chiffre d'affaires, en monnaie locale 8,2% EBITDA corrigé avant les initiatives de croissance -2 616 n.a. n.a. en % du chiffre d'affaires -0,4% n.a. EBITDA corrigé -11 464 -20 391 n.m. en % du chiffre d'affaires -1,6% -3,1% Résultat d'exploitation avant amortissements et

dépréciations (EBITDA) -24 454 -2 456 n.m. en % du chiffre d'affaires -3,5% -0,4% Résultat d'exploitation (EBIT) -41 969 -17 084 n.m. en % du chiffre d'affaires -6,0% -2,6% Résultat de l'entreprise -52 337 -17 085 n.m. en % du chiffre d'affaires -7,5% -2,6%

30.6.2020 31.12.2019 Variation Fonds propres 359 406 405 542 -11,4% en % du total du bilan 33,2% 40,9%

Le premier rapport semestriel 2020 et la présentation du résultat semestriel peuvent être téléchargés sur www.zurrosegroup.com | Investors & Media | Publications. Disponible en allemand et en anglais

[1] Clients fournis directement par le groupe Zur Rose ou par ses partenaires, y compris les activités de vente par correspondance d'Apotal.