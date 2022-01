Zur Rose : Possible détournement de données dans la boutique en ligne de produits cosmétiques et de soins corporels zurrose-shop.ch

Frauenfeld, 19 janvier 2022



Communiqué aux médias

Possible détournement de données dans la boutique en ligne de produits cosmétiques et de soins corporels zurrose-shop.ch

Le 18 janvier, des données de clients de la boutique en ligne zurrose-shop.ch ont été apparemment proposées sur la toile. La pharmacie de vente en ligne Zur Rose zurrose.ch n'est pas concernée par cet incident, car elle utilise une plateforme distincte sur le plan technologique.

Les données de clients qui auraient pu être dérobées concernent exclusivement la boutique en ligne de produits cosmétiques et de soins corporels en vente libre. Les informations supposément dérobées sont des noms, des adresses, des adresses électroniques et des numéros de téléphone, ainsi que des mots de passe inutilisables, car sécurisés par un procédé de cryptage. Ni les informations relatives aux commandes ni celles relatives au paiement ne sont concernées par le prétendu détournement.

Pour l'instant, on ignore encore si des informations ont été dérobées ou non et s'il s'agit effectivement de données réelles de clients. Des experts internes et externes spécialisés dans la protection des données collaborent avec les autorités afin de clarifier la situation le plus rapidement possible.

Zur Rose prend sa responsabilité en matière de protection des données très au sérieux. Les clientes et clients de la boutique en ligne ont été contactés et informés sur les investigations et mesures en cours.

Contact pour les médias:

Pascale Ineichen, responsable de la communication de Zur Rose Suisse

Ligne directe +41 52 724 08 18 | e-mail : media@zurrose.com

Au sujet de la Boutique en ligne zurrose-shop.ch

La boutique en ligne suisse zurrose-shop.ch propose une offre complète de produits cosmétiques et de soins corporels en vente libre. Sa gestion est assurée par ZRMB Marketplace AG.