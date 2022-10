Zurich (awp) - Dans le cadre d'une offre de rachat, le pharmacien en ligne Zur Rose a indiqué jeudi soir à l'expiration du délai avoir racheté pour 84,7 millions de ses propres obligations.

Les titres rachetés représentent environ 73,7% des obligations encore en circulation arrivant à échéance le 19 juillet 2023. Le prix de rachat était de 5000 francs suisses l'unité, ce qui correspond à leur valeur nominale, plus les intérêts courus et non payés de 33,68 francs suisses (0,67% de la valeur nominale). Le paiement interviendra le 26 octobre prochain.

Le 7 octobre dernier, Zur Rose avait prolongé son offre de rachat jusqu'au 20 octobre.

