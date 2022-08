Zur Rose a reculé au premier semestre

Zurich (awp) - L'apothicaire en ligne et fournisseur de cabinets médicaux Zur Rose a vu ses ventes décroître au premier semestre, en particulier en Allemagne, où l'ordonnance électronique n'est toujours pas déployée. Il a confirmé ses objectifs.

Les recettes ont décliné de 3,4% à 963,9 millions de francs suisses sur les six premiers mois de 2022. La perte d'exploitation brute (Ebitda) a atteint 43,1 millions après 49,7 millions un an plus tôt, détaille le rapport à mi-parcours diffusé jeudi.

La perte nette s'est enfoncée à 86,1 millions contre 77 millions.

Les ventes du groupe thurgovien ratent le consensus AWP. L'Ebit et le bénéfice net s'inscrivent dans la fourchette des prévisions.

Pour 2022, la direction confirme viser un Ebitda ajusté entre -75 et -95 millions de francs suisses. Le franchissement du seuil de rentabilité opérationnelle est attendu en 2023.

ck/jh