Zur Rose clôture 2022 dans le rouge vif, devient DocMorris

Zurich (awp) - L'apothicaire en ligne Zur Rose a réduit sa perte nette en 2022, mais a tout de même clôturé l'exercice écoulé fortement dans le rouge. L'entreprise, qui a récemment cédé ses activités en Suisse à une filiale de Migros, espère atteindre l'équilibre financier au niveau opérationnel en 2024. Le groupe, recentré sur l'Allemagne, s'appellera dorénavant DocMorris.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est établi à -77,7 millions de francs suisses l'année dernière, contre -142,6 millions en 2021, a précisé la société thurgovienne jeudi dans son rapport annuel. La perte nette a quant à elle atteint 171,1 millions, après 225,7 millions en 2021.

Autant la perte au niveau de l'Ebitda que du résultat net sont supérieurs aux projections des analystes consultés par l'agence AWP.

Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a été confirmé en retrait de 9,7% à 1,84 milliard de francs suisses.

La direction espère renouer avec l'équilibre au niveau de l'Ebitda ajusté en 2024. A moyen terme, elle cible une marge Ebitda ajustée de 8%, contre -4,3% actuellement.

Début février, Zur Rose avait annoncé céder à Medbase, filiale du géant de la grande distribution Migros, ses activités suisses pour environ 360 millions de francs suisses. L'opération doit toujours être finalisée d'ici fin juin.

Avec cette vente, le groupe veut se concentrer sur l'activité avec les clients professionnels, essentiellement en Allemagne. Le marché du médicament outre-Rhin et dans d'autres pays voisins est estimé à 50 milliards d'euros. Le lancement de l'ordonnance électronique en Allemagne, qui doit devenir à partir de l'année prochaine le standard en matière de prescription, devrait "déployer un énorme potentiel", a affirmé la société.

Cette opération comprend aussi le transfert de la marque Zur Rose à Medbase. Les actionnaires devront voter, lors de l'assemblée générale du 4 mai, sur le nouveau nom DocMorris. Malgré la cession des activités helvétiques, le siège du groupe demeure en Suisse, tout comme la cotation de l'action.

Pour cette année, et en excluant les activités vendues en Suisse, le groupe s'attend à un repli du chiffre d'affaires autour de 5% et une amélioration de l'Ebitda ajusté entre -20 millions et -40 millions, contre -69,7 millions en 2022. Les dépenses d'investissements devraient se situer entre 30 et 40 millions.

