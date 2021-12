Zur Rose espère le lancement de l'ordonnance numérique outre-Rhin en 2022

Zurich (awp) - Zur Rose persévère et continue de s'attendre au lancement de l'ordonnance numérique en Allemagne l'année prochaine, malgré les annonces de report du projet, a indiqué mardi à AWP le pharmacien en ligne. Cette déconvenue pénalisait le titre en Bourse.

La phase de test en cours devrait être prolongée pour une durée indéterminée, selon différentes publications spécialisées qui se réfèrent à une lettre du ministère fédéral de la Santé (BMG). L'introduction obligatoire outre-Rhin était initialement prévue au 1er janvier.

Dans sa lettre, le BMG explique qu'en Allemagne "tous les médecins et toutes les pharmacies dont les systèmes remplissent les conditions techniques peuvent recourir à l'ordonnance électronique. Si cette dernière ne peut pas être établie à cause de l'absence de conditions techniques, les assurés continueront de recevoir l'ordonnance habituelle sous forme papier".

Les systèmes techniques nécessaires ne seraient pas encore disponibles sur l'ensemble du territoire, déplore un article de Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ), le journal des pharmaciens allemands. Les tests réalisés sur le terrain ne seraient pas suffisants pour garantir une exploitation sûre. Il en ressort que la phase de test devrait être prolongée.

Interrogée par AWP, une porte-parole de Zur Rose a indiqué s'attendre à un lancement de l'ordonnance en ligne sur le marché allemand l'année prochaine. Elle estime que "le maximum sera fait pour qu'une introduction généralisée et obligatoire soit réalisée le plus vite possible".

L'ordonnance numérique constitue un projet colossal pour le système de santé allemand, lequel connaît depuis longtemps des difficultés de démarrage. Fin novembre, la société Gematik, responsable de sa mise en oeuvre, jugeait être encore sur la bonne voie pour un lancement dans les délais.

En attendant, il s'agit d'un coup dur pour Zur Rose qui comptait en effet beaucoup sur ce lancement par le biais de sa marque ombrelle européenne Doc Morris comme principal moteur de chiffre d'affaires. Shop Apotheke, le concurrent principal de Zur Rose, devrait lui aussi en pâtir.

Objectifs maintenus à moyen terme

Les analystes de Baader Helvea qualifient ce report de déception, du moins à court terme, car il devrait générer une grande incertitude. Ils ont retiré le titre ainsi que Shop Apotheke de leur liste "Top Pick".

Pour les analystes de Warburg Research, la décision de report n'est pas "totalement surprenante" vu la résistance croissante. Pour une évaluation plus précise, il faudrait avoir accès à l'agenda de l'introduction prévue. Pour l'heure, les experts de la banque campent sur leur pronostic selon lequel la pénétration en ligne se situerait à 2,5% l'année prochaine, contre 1% actuellement.

Sur un horizon lointain, soit de trois à cinq ans, la direction de Zur Rose estime que la pénétration en ligne des médicaments sur ordonnance en Allemagne peut atteindre environ 10%, suite à l'introduction de l'ordonnance électronique obligatoire, avec un potentiel supplémentaire au-delà de cette période.

Selon la porte-parole de Zur Rose, le retard annoncé lundi ne change rien à l'objectif à moyen terme. La société de Steckborn anticipe un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs suisses d'ici trois à cinq ans. En 2020, ce chiffre n'était encore que de 1,75 milliard et de 1,5 milliard (+20%) pour les neuf premiers mois de 2021.

A la Bourse suisse, la nominative Zur Rose s'est retrouvée sous forte pression, terminant la séance sur une dégringolade de 16% à 249,00 francs suisses, tandis que l'indice SPI a lui terminé sur un gain de 0,67%.

