Zur Rose: le CEO acquitté des reproches de pratiques commerciales déloyales

Zurich (awp/sda) - Le directeur général de la pharmacie en ligne Zur Rose, Walter Oberhänsli, a été acquitté par le tribunal de district de Frauenfeld. Il avait été accusé de pratiques commerciales déloyales durant les années 2010 à 2015.

L'entreprise thurgovienne était accusée d'avoir envoyé des médicaments à des clients sans respecter les obligation d'ordonnances prévues dans la loi. L'accusation avait articulé un nombre de près de 143'000 envois, pour un total d'au moins 7,15 millions de francs suisses.

On reprochait aussi à la société d'avoir violé la loi en matière de rémunération des médecins. Entre 2010 et 2014, quelque 6400 médecins auraient reçu plus de 8 millions de francs suisses de dédommagements.

Le tribunal a acquitté le patron sur tous les points de l'accusation. Le jugement n'est pas encore en force. Le ministère public peut encore porter le cas devant la Cour suprême du canton de Thurgovie.

Dans un communiqué publié dans l'après-midi, Pharmasuisse s'est dite déçue par la décision du tribunal. "Nous ne pouvons accepter ce jugement", a-t-elle indiqué. Selon elle, Zur Rose a sciemment contourné la législation en vigueur. La faitière a toutefois renoncé à faire appel du jugement.

L'entreprise a pour sa part fait part de sa satisfaction. Dans un autre communiqué, M. Oberhänsli a souligné la volonté de la société de continuer de proposer des services meilleur marché grâce à la numérisation et de les rendre plus facilement accessibles.

