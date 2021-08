Zur Rose: les investissements ont plombé la rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - L'apothicaire en ligne et fournisseur de cabinets médicaux Zur Rose a creusé son déficit net sur le deuxième partiel de l'année, à 77,0 millions de francs suisses contre 52,3 millions un an plus tôt. Le groupe thurgovien attribue le phénomène aux investissements consentis dans la poursuite de sa croissance, ainsi qu'aux préparatifs pour le déploiement de la prescription électronique en Allemagne prévu en seconde moitié d'exercice.

La progression des recettes a accéléré à 23,2%, pour générer un chiffre d'affaires de 998,0 millions de francs suisses. La perte d'exploitation brute (Ebitda) a nonobstant été multipliée par plus de deux à 49,7 millions, détaille le rapport à mi-parcours diffusé mercredi.

Si la croissance s'inscrit dans le haut des projections articulées par les analystes du consensus AWP, les pertes dépassent les pronostics les plus pessimistes.

La direction reconduit ses ambitions à court et moyen terme. La croissance doit ainsi s'établir à un rythme de quelque 20% sur l'ensemble de l'année en cours.

Le chiffre d'affaires annuel doit dans les trois à cinq prochaines années atteindre les 4 milliards de francs suisses, assorti toujours d'une marge brute d'exploitation d'environ 8%. Le franchissement du seuil de rentabilité opérationnelle doit survenir dans les 12 à 18 mois suivant le bouclement de l'exercice 2021.

