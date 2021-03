Zur Rose : Le groupe Zur Rose consolide sa position de leader sur le marché européen et lance avec succès sa plateforme de santé

Frauenfeld, le 18 mars 2021 Communiqué de presse

Le groupe Zur Rose consolide sa position de leader sur le marché européen et lance avec succès sa plateforme de santé

- Mise en œuvre réussie des initiatives de croissance et renforcement de la stratégie de plateforme

- Résultat conforme aux objectifs attendus: seuil de rentabilité au niveau de l'EBITDA avant effets ponctuels et initiatives de croissance

- Proposition d'élection du Prof. Dr Andréa Belliger au conseil d'administration

- Priorité 2021 donnée à l'exploitation des opportunités liées à l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne

Au cours de l'année 2020 marquée par la pandémie, le groupe Zur Rose a dépassé ses objectifs de croissance et a poursuivi sa stratégie de plateforme de manière cohérente dans le contexte d'une numérisation par étapes. Conformément à l'objectif stratégique poursuivi, le groupe a repris dans le courant de l'été 2020 les activités de vente par correspondance d'Apotal, ainsi que la prestataire leader de télémédecine TeleClinic. Les préparatifs pour l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne battent leur plein. Dans ce contexte, un nouveau modèle commercial complémentaire offrant une valeur ajoutée au client a été lancé en décembre 2020 avec la plateforme de santé DocMorris. Le groupe étaye cette orientation stratégique avec une architecture de marque adaptée dans laquelle DocMorris devient la marque faîtière de l'écosystème de santé. En Suisse, Zur Rose a créé avec ses partenaires assureurs Allianz Care, CSS et Visana une entreprise commune destinée à l'exploitation d'une plateforme de santé numérique complète qui sera active sur le marché au deuxième trimestre 2021.



Sur le plan opérationnel, le groupe Zur Rose a été extrêmement performant en cette période tendue de pandémie. Grâce à des mesures mises en œuvre suffisamment tôt, la santé des collaborateurs a pu être protégée et la fourniture aux clients des médicaments dont ils avaient besoin a toujours pu être assurée. Depuis le début de la pandémie, l'entreprise a constaté un niveau d'acceptation élevé et durable des solutions numériques et un vif intérêt pour le e-commerce. Dans ce contexte dynamique, le groupe Zur Rose a bénéficié en 2020 des opportunités offertes par le marché et a réussi à lever des fonds destinés à de nouvelles initiatives de croissance à hauteur de CHF 388 millions avec l'émission d'un emprunt convertible et une augmentation de capital à partir du capital autorisé. En rachetant les activités de vente par correspondance et de traitement du diabète de la pharmacie allemande de vente en ligne Apotal, le groupe a en outre consolidé sa position de leader européen du marché des pharmacies on-line. De plus, l'acquisition de TeleClinic a encore renforcé la stratégie de plateforme. Avec ses prestations de télémédecine, TeleClinic constitue un élément stratégique important de l'écosystème de santé de Zur Rose. En tant que leader du marché et grâce à des offres et des services numériques orientés sur les besoins des clients, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'751,9 millions (en incluant Medpex et Apotal[1]), soit une hausse de 14,4 pour cent en monnaie locale. La dynamique de croissance s'est poursuivie sur tous les segments du marché, Suisse, Allemagne et Europe. Par comparaison avec l'année précédente, le nombre de clients actifs[2] a progressé de plus de 50 pour cent pour atteindre 10,5 millions de personnes.

Résultat conforme aux objectifs attendus

Le résultat au niveau EBITDA a atteint le seuil de rentabilité avant les effets ponctuels et les dépenses en lien avec les initiatives de croissance. Ce faisant, il est conforme aux objectifs attendus par l'entreprise. L'amélioration durable de la marge brute et les économies liées aux mesures d'intégration ont contribué à l'augmentation du résultat opérationnel à hauteur de CHF 30 millions par comparaison avec l'exercice précédent. En revanche, des dépenses uniques s'élevant à CHF 21,4 millions liées à des acquisitions et à des restructurations ainsi que des corrections de valeur de CHF 12,1 millions - causées principalement par la chute du prix des produits visant à gérer la pandémie - ont eu un impact négatif sur le résultat. De plus, suite à un jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires en lien avec les bonus accordés sur les médicaments soumis à ordonnances, le groupe a également pris en compte une position de risque d'un montant de CHF 13,7 millions. Au total, l'EBITDA corrigé s'établit à moins CHF 31,2 millions. Celui-ci comprend les dépenses pour les initiatives de croissance visant à développer l'ordonnance électronique, les opportunités sur le marché européen et l'écosystème de santé d'un montant de CHF 30,3 millions. Le résultat d'exploitation (EBITDA) est de moins CHF 78,4 millions et le résultat de l'entreprise de moins CHF 135,6 millions.

Introduction progressive de l'ordonnance électronique dans toute l'Allemagne

En vue de l'introduction obligatoire de l'ordonnance électronique (eRx) en Allemagne à partir du 1er janvier 2022, le groupe Zur Rose a lancé diverses initiatives. La filiale de Zur Rose eHealth-Tec est pionnière en matière de numérisation du processus de prescription. Son infrastructure eRx reproduit entièrement sur le plan fonctionnel la structure envisagée par gematik, le fournisseur du logiciel utilisé par le ministère fédéral allemand de la santé, et est déjà utilisable aujourd'hui par les médecins, patients et pharmacies. En novembre 2020, eHealth-Tec a remporté en partenariat avec IBM l'appel d'offres lancé par gematik pour les services techniques de l'ordonnance électronique. eHealth-Tec a amené son expérience de fournisseur de solutions d'ordonnance électronique au dossier de candidature soumis par IBM. La mise en œuvre inclut la mise à disposition de l'infrastructure requise, ainsi que l'exploitation et la maintenance des composants matériels et logiciels permettant de traiter l'intégralité du volume d'ordonnances électroniques envisagé en Allemagne.

Lancement de la plateforme de santé DocMorris+

L'introduction sur le marché de DocMorris+, qui représente une étape stratégique importante vers la création d'une plateforme de santé intégrée, a marqué en décembre 2020 le début d'un nouveau modèle commercial et d'une nouvelle ère pour les soins de santé en Allemagne. Lors de la phase initiale, l'accent est mis sur les fonctionnalités du réseau partenaire, ainsi que sur les commandes de produits OTC vendus par correspondance. À l'avenir, la plateforme de santé devrait permettre d'accéder facilement à toutes les prestations de services de santé depuis un seul endroit, du diagnostic lors de la consultation médicale en ligne au médicament ou produit de santé nécessaire. L'offre dont bénéficient les consommateurs, comme les options de livraison plus rapide ou le module d'ordonnance électronique, est continuellement élargie en termes de diversité de l'assortiment et de services et la plateforme devient ainsi étape par étape un canal de distribution fort pour les pharmacies partenaires et les autres prestataires de services de santé.

Gestion de la santé en un clic

S'agissant de l'écosystème de santé numérique européen envisagé, Zur Rose souhaite créer un monde dans lequel les personnes pourront gérer leur propre santé d'un simple clic. La collaboration décidée en janvier 2021 avec l'entreprise globale du domaine de la santé Novo Nordisk marque une grande étape supplémentaire vers la réalisation de l'écosystème. L'objectif est de conclure d'autres partenariats avec des prestataires de services de santé qui soient les meilleurs dans leur domaine et de les associer aux prestations de base du groupe Zur Rose.

La nouvelle architecture de marque souligne l'orientation stratégique adaptée

Depuis décembre 2020, la pharmacie DocMorris et la plateforme de santé DocMorris+ se présentent sous une nouvelle identité de marque. Celle-ci fait partie d'une architecture de marque nouvellement conçue au sein de laquelle DocMorris, en tant que marque de pharmacie la plus connue d'Allemagne, constitue la marque faîtière de l'écosystème. L'entreprise se concentre encore davantage sur ses clients et leurs besoins en matière de soins de santé. En lien avec ce changement de perspective, la traditionnelle croix de pharmacie est remplacée par un cœur, symbolisant les personnes et leur santé. La nouvelle architecture de marque et la nouvelle identité de marque qui y est associée seront progressivement mises en œuvre sur tous les marchés de base d'ici à 2026, à l'exception de la Suisse. En février 2021, les deux places de marché PromoFarma en Espagne et DoctiPharma en France ont été associées à l'identité de marque de DocMorris. Cette association se concrétise par l'ajout de l'inscription «by DocMorris» qui indique l'appartenance des deux places de marché à l'écosystème de santé européen. En février 2021, le groupe Zur Rose a démarré une campagne multimédia dans toute l'Allemagne. Elle présente la marque DocMorris comme un partenaire fiable de proximité et permet de découvrir les services numériques de la plateforme de santé.

Allianz Care, CSS, Visana et Zur Rose Group lancent une plateforme numérique de santé

En novembre 2020, le groupe Zur Rose et les assureurs Allianz Care, CSS et Visana ont annoncé la création d'une entreprise commune destinée à l'exploitation d'une plateforme de santé numérique complète. La plateforme, dont l'entrée sur le marché est prévue pour le deuxième trimestre 2021, fera entrer le système de santé suisse dans une nouvelle ère et posera les bases d'un approvisionnement intégré soutenu par le numérique. Celle-ci est ouverte à tous les acteurs du système de santé: assureurs, médecins, hôpitaux, pharmacies et autres prestataires de services. En un clic, les patients ont accès à des services de santé personnels tels que des rendez-vous chez le médecin, consultations vidéo, conseils pharmaceutiques, ordonnances électroniques et bien plus encore. La contribution clé apportée par le groupe Zur Rose réside dans la mise à disposition d'une partie de la technologie soutenant la plateforme. Pour ce faire, des éléments de la plateforme Zur Rose seront donnés sous licence à l'entreprise commune. La mise en œuvre et l'entrée sur le marché auront lieu sous réserve de l'autorisation des autorités de concurrence compétentes.

Succès en vue avec Medbase pour le concept shop-in-shop et la boutique en ligne

Dans le cadre de la joint venture avec Medbase, le fournisseur de soins médicaux de Migros, l'entrée sur le marché romand a eu lieu en novembre 2020 avec l'ouverture d'une pharmacie shop-in-shop à Crissier dans le canton de Vaud. Avec les pharmacies, Zur Rose poursuit une approche omnicanale. Zur Rose souhaite utiliser sa présence en Suisse francophone pour y renforcer ses activités de vente à distance. L'ouverture d'une pharmacie à Schönbühl, près de Berne, est prévue pour juin 2021. La joint venture exploitera ainsi un total de sept pharmacies shop-in-shop. La boutique en ligne de l'entreprise commune résiste également bien à la concurrence et confirme la tendance générale à l'augmentation des achats en ligne: les ventes ont plus que doublé par rapport à l'année précédente et ont donc été nettement supérieures aux prévisions. À moyen terme, la boutique en ligne sera exploitée sous forme de place de marché sur laquelle d'autres partenaires pourront également proposer leurs produits.

Élargissement de la structure de gestion et renforcement de la direction du groupe

En 2020, le groupe Zur Rose a adapté sa structure de gestion aux besoins et aux opportunités de l'entreprise à forte croissance. Outre l'organisation régionale par segments responsable du chiffre d'affaires, un modèle commercial valable pour tous les segments et deux unités de service supplémentaires ont été mis en place. La direction du groupe a été étoffée en conséquence au 1er mai 2020 avec l'arrivée de Betül Susamis Unaran en tant que Chief Strategy and Digital Officer, Bernd Gschaider comme Chief Operations Officer et David Masó au poste de Head Europe. Olaf Heinrich, Head Germany, qui a quitté l'entreprise en décembre 2020, a été remplacé par Walter Hess, jusqu'alors Head Switzerland. Emanuel Lorini, qui était responsable de l'unité d'affaires Médecins depuis de nombreuses années, a été nommé Head Switzerland et membre de la direction du groupe.

Augmentation de l'efficacité grâce à l'intégration en Allemagne

Afin d'améliorer les potentiels de synergies et prospecter le marché de manière plus efficace, le segment Allemagne est passé début 2020 d'une gestion de marque à une gestion de marché national. Afin de promouvoir l'intégration des différentes sociétés pour réaliser des économies d'échelle, l'équipe de direction du segment Allemagne du groupe Zur Rose a en outre été renforcée. Au cours de l'année 2020, dans le cadre de la réorganisation, le groupe a regroupé diverses fonctions de service avec son propre personnel et ses propres équipements à Heerlen et Mannheim. Vitalsana, basée à Heerlen, a été économiquement et juridiquement fusionnée avec DocMorris et le site a été fermé. Certains départements d'Eurapon Pharmahandel GmbH de Brême et de Zur Rose Pharma GmbH de Halle ont été regroupés sur les sites de Heerlen et de Mannheim. Le nouveau bâtiment destiné à étendre l'infrastructure logistique à Heerlen progresse comme prévu et permettra de plus que doubler la capacité du site en 2022. Ce faisant, le groupe Zur Rose réunit les conditions préalables à la maîtrise des défis logistiques de la croissance prévue.

Changements au sein du Conseil d'administration

Tobias Hartmann ne se présentera pas à sa réélection au conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2021. Le conseil d'administration le remercie pour son engagement et son implication. Le conseil d'administration a décidé de proposer l'élection du Prof. Dr Andréa Belliger comme nouveau membre du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 29 avril 2021. Andréa Belliger est vice-rectrice de la Haute École pédagogique de Lucerne et directrice de l'Institut pour la communication et la gestion IKF à Lucerne. Elle est également membre du conseil d'administration et conseillère de diverses entreprises suisses et allemandes dans les domaines de la santé, de la finance, des assurances et de l'énergie, ainsi que présidente de l'Advisory Board du prestataire de services de santé Medbase (Migros). Elle est auteure et conférencière internationale sur des thèmes liés à la transformation numérique, en particulier dans le domaine de la santé. En 2019, elle a été élue parmi les 25 personnes les plus influentes dans le domaine de la santé en Suisse. Ainsi que le souligne le Prof. Stefan Feuerstein, président du conseil d'administration: «Avec la Prof. Dr André Belliger, nous sommes très heureux de nous être adjoints une personne aux qualités de leader et une spécialiste de la numérisation dans le domaine de la santé en tant que candidate au conseil d'administration.»

Changement d'image pour Zur Rose Group

Dans le cadre de l'orientation stratégique prévoyant l'adaptation de l'architecture de marque et le rôle de marque faîtière de l'écosystème de santé joué par DocMorris, un changement d'image s'impose pour le groupe Zur Rose. Le rôle de marque d'entreprise globale et la différenciation plus marquée avec DocMorris transparaissent dans le nouveau logo. Celui-ci devient une marque uniquement verbale et la fusion picturale du R et du D est supprimée. Dans le même temps, les éléments centraux de la marque que sont la typographie et les couleurs sont harmonisés, ce qui renforce visuellement l'identité du groupe. Dans la perspective de la clarification de la structure de marque et de son image, les valeurs de l'entreprise ont également été précisées. L'ensemble de ces mesures vise à clarifier la répartition des rôles et à donner une plus grande marge de manœuvre entrepreneuriale à DocMorris et Zur Rose Group. Cela permet de tenir compte des fonctions différentes remplies par les deux marques au sein de l'entreprise et de la diversité du public auquel elles s'adressent. La nouvelle image est déjà visible dans le rapport de gestion et sera progressivement mise en œuvre dans tous les autres éléments.

Priorité 2021: exploitation des opportunités liées à l'introduction de l'ordonnance électronique

En 2021, la priorité du groupe Zur Rose est l'exploitation des opportunités liées à l'introduction obligatoire de l'ordonnance électronique en Allemagne à compter du 1er janvier 2022. Les contraintes liées à l'envoi d'ordonnances au format papier seront ainsi éliminées. Avec plus de 9 millions de clients sur le marché allemand et DocMorris comme marque de pharmacie la plus connue du pays, le groupe jouit d'un excellent positionnement pour convaincre les clients avec son offre de services et de vente par correspondance et pour augmenter de manière significative les ventes dans ce domaine dès que l'infrastructure nécessaire aura été mise en place.

Perspectives

La direction estime que, grâce à l'introduction obligatoire de la prescription électronique (eRx), la pénétration en ligne des médicaments sur ordonnance en Allemagne pourra progresser d'environ 10 pour cent à moyen terme - sur un horizon de trois à cinq ans -, avec un potentiel supplémentaire à plus long terme. Le groupe Zur Rose prévoit que sa croissance organique lui permettra de dépasser le seuil des CHF 4 milliards de chiffre d'affaires dès le début de cet horizon à moyen terme. Le groupe confirme également que la marge EBITDA visée à moyen terme est d'environ 8 pour cent. La mise en œuvre de l'écosystème de santé crée également un potentiel de ventes et de revenus supplémentaires.

Pour 2021, la direction prévoit une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 20 pour cent (en incluant Medpex et Apotal). Les premières ventes eRx sont attendues après l'introduction de l'infrastructure eRx de gematik (probablement en juillet 2021), avec une augmentation significative après l'introduction obligatoire de l'eRx à partir de 2022. Une vaste campagne de marketing a débuté en février 2021 afin d'accroître la notoriété de DocMorris en tant que marque faîtière européenne. Au niveau du résultat EBITDA, l'objectif est d'atteindre un résultat équilibré dans les 12 à 18 mois suivant 2021.

Chiffres-clés, en millions de CHF 2020 2019 Chiffre d'affaires, Medpex et Apotal inclus1 1 751,9 1 568,7 Croissance du chiffre d'affaires en % par rapport à l'année précédente en monnaie locale 14,4% 32,9% Croissance du chiffre d'affaires en % par rapport à l'année précédente 11,7% 30,0% Chiffre d'affaires 1 476,9 1 355,5 Croissance du chiffre d'affaires en % par rapport à l'année précédente 9,0% 12,3% Marge brute en % du chiffre d'affaires 16,3% 15,4% Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement (EBITDA) corrigé -31,2 -40,2 en % du chiffre d'affaires -2,1% -3,0% Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement (EBITDA) -78,4 -13,8 en % du chiffre d'affaires -5,3% -1,0% Résultat d'exploitation (EBIT) -117,6 -45,7 en % du chiffre d'affaires -8,0% -3,4% Résultat de l'entreprise -135,6 -52,4 en % du chiffre d'affaires -9,2% -3,9% Fonds propres 531,7 405,5 en % du total du bilan 41,6% 40,9% Investissements 59,8 41,5 Effectifs à plein-temps en fin d'année 1 960 1 710

1) L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, Medpex et Apotal n'ont eu qu'une faible influence sur les chiffres d'affaires consolidés du groupe Zur Rose.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'exercice 2020 en ligne dans le rapport de gestion détaillé sur https://gb.zurrosegroup.com. Disponible en allemand et en anglais.

