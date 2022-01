Zur Rose propose Rongrong Hu au conseil d'administration

Zurich (awp) - Zur Rose proposera à ses actionnaires d'élire la Chinoise Rongrong Hu au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 28 avril prochain.

Rongrong Hu est connue comme "une experte en commerce en ligne et en technologie", vivant depuis 2016 en Suisse, a souligné Stefan Feuerstein, le président du conseil cité dans le communiqué lundi. Elle a notamment travaillé pour eBay, McKinsey & Company et l'entreprise publique de fonds d'investissement chinoise CITIC.

Si Mme Hu intègre le conseil d'administration, celui-ci disposera d'au moins 30% de femmes un an plus tôt que prévu. L'organe ne comptera plus que six membres dès l'assemblée d'avril au lieu de sept actuellement.

