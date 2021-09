Zur Rose va devoir encore patienter pour la prescription électronique outre-Rhin

Berlin (awp/dpa) - L'apothicaire en ligne Zur Rose va devoir encore patienter avant l'adoption par l'Allemagne de la prescription électronique sur laquelle il nourrit de grandes ambitions. La phase de test menée depuis juillet auprès de certains cabinets médicaux, cliniques et pharmacies berlinoises et du Brandebourg a été prolongée de deux mois et doit désormais aboutir fin novembre.

L'adoption définitive reste agendée à janvier 2022, assure dans un communiqué jeudi la société Gematik, en charge du déploiement de la pratique en Allemagne. L'adoption volontaire à l'échelle nationale prévue à partir du 1er octobre est par contre suspendue dans l'intervalle.

Dans le vert pratiquement toute la matinée, la nominative Zur Rose a subitement décroché pour afficher vers 11h50 une perte de 1,9% à 365,50 francs suisses, après avoir essuyé un plancher à 356 francs suisses. Le SPI progressait alors de 0,61%.

