Zura Bio Limited : Opinion positive de Guggenheim

Zura Bio Limited est une société de biotechnologie à multiples actifs en phase clinique qui se concentre sur le développement de médicaments pour les troubles immunitaires et inflammatoires. La société fait progresser ses actifs immunologiques dans des programmes de développement de phase II, notamment le ZB-168 et le torudokimab. Le ZB-168 est un inhibiteur de la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-7 (IL7R ?) qui pourrait avoir un impact sur les maladies liées aux voies biologiques de l'interleukine-7 (IL7) et de la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP). La société se concentre sur le développement d'un portefeuille d'indications thérapeutiques pour le ZB-168 qui s'appuie sur les données existantes de la phase Ib dans le diabète de type 1 démontrant un profil d'innocuité et une justification biologique. Le torudokimab est un anticorps monoclonal humain de haute affinité qui neutralise l'interleukine 33 (IL33) et qui est en phase II de développement clinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale