Zura Bio Limited annonce des changements au sein de sa direction

Zura Bio Limited a annoncé que le 6 avril 2023, Preston Klassen a fait part de son intention de démissionner de son poste de président et de chef de l'exploitation de la société. Le dernier jour d'emploi du Dr Klassen au sein de la société sera le 11 avril 2023. Chris Cabell, médecin en chef et vice-président exécutif de la société, assumera les fonctions du Dr Klassen à l'avenir.

Avant de rejoindre la Société en février 2023, le Dr Klassen a été président et directeur général de Metacrine Inc. de juin 2020 à février 2023 et membre de son conseil d'administration de juin 2020 à mars 2023. De mars 2017 à juin 2020, le Dr Klassen a été vice-président exécutif, responsable de la recherche et du développement et médecin en chef d'Arena Pharmaceuticals Inc, une société biopharmaceutique. De juin 2016 à mars 2017, il a été directeur médical de Laboratoris Sanifit S.L., une société de biotechnologie.

De novembre 2009 à mai 2016, le Dr Klassen a occupé le poste de vice-président exécutif, responsable du développement mondial chez Orexigen Therapeutics Inc, qui a déposé une requête volontaire en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware en mars 2018.