Zurich et Farmer finalisent le rachat d'activités US de Metlife

Zurich (awp) - Zurich a repris les activités dommages et accidents de Metlife aux Etats-Unis. L'assureur zurichois et Farmers Exchanges ont finalisé l'opération de 3,94 milliards de dollars, a-t-il indiqué mercredi soir.

Zurich Insurance, via sa filiale américaine Farmers Group, et leur partenaire Farmers Exchanges avaient annoncé cette opération le 11 décembre dernier. La transaction permettra de renforcer leur présence aux Etats-Unis et contribuera à la croissance, avait précisé Zurich à l'époque.

L'assureur avait assuré que la transaction lui permettra d'atteindre ses objectifs de croissance à l'horizon 2022, avait-il précisé. A l'issue de l'opération, qui permet d'accéder à 2,4 millions de polices d'assurance, 3,6 milliards de primes nettes en 2019 et 3500 salariés, Farmers Exchanges deviendra le sixième assureur privé outre-Atlantique.

Dans le détail, Farmers Group a payé 2,43 milliards de dollars et Farmers Exchanges, société indépendante pour laquelle Zurich Insurance fournit des services, a contribué à hauteur de 1,51 milliard.

Cité dans le communiqué, le directeur général de Zurich Mario Greco s'est dit heureux que l'opération ait pu être finalisée aussi rapidement. Ces nouvelles affaires contribueront à la croissance du groupe dès ce trimestre, a-t-il précisé.

Au niveau de Zurich Insurance, le rachat va contribuer aux bénéfices dès la première année pleine suivant l'opération et générer à partir de 2023 un rendement de 10% sur les capitaux.

