Zurich Insurance Group Ltd est un groupe d'assurance. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - assurance dommages (78,9%) ; - assurance vie (6,8%) ; - autres (1,1%) : notamment activités de banque de réseau, d'investissement et de marché (Zurich Capital Markets), activités de réassurance, de gestion d'actifs, de gestion pour compte propre, etc. Le solde des revenus (13,2%) concerne des prestations de services assurées auprès de Farmers Group (sélection de risques, gestion administrative et comptable de contrats, collecte de primes, gestion de portefeuille et prestations de services administratifs).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes