Zurich : UBS ajuste son objectif de cours

UBS estime que Zurich Insurance est bien placé pour lutter contre l'inflation.



' La prudence en matière de responsabilité a été renforcée pour faire face aux défis, l'inquiétude concernant les accidents du travail a été surestimée, les réserves sont suffisantes pour soutenir les prévisions de la PYD (évolution des sinistres) ' indique le bureau d'analyses.



UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et ajust son objectif de cours à 526 francs suisses (contre 520 francs suisses).



