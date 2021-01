La fondation de placement Zurich achète deux immeubles aux USA

Zurich (awp) - La fondation de placement de l'assureur Zurich a acquis en décembre deux immeubles de bureaux aux Etats-Unis, situés à Seattle, dans l'Etat de Washington, et à Charlotte, en Caroline du Nord. L'acquisition a été réalisée via une entité spécialisée dans l'investissement immobilier américain, Zast, pour un montant non dévoilé.

Créé en 2019, Zast détient désormais quatre propriétés et est investi à hauteur de plus de 45% de ses capacités, précise mardi le groupe Zurich. Ce "groupe d'investissement" est également propriétaires de biens à Miami, en Floride.

L'immeuble situé à Charlotte a été achevé en 2019 et présente un taux d'occupation de 87%. Cette région est particulièrement dynamique pour l'immobilier de bureau, dont les loyers ont crû de quelque 3% l'année dernière, précise le communiqué. Le bâtiment acquis à Seattle et pleinement occupé.

