Presse: Zurich dans le viseur des autorités américaines

Zurich (awp) - Zurich Insurance Group serait dans le viseur des autorités américaines en raison de la vente d'assurances-vie (assurances manteau) à des Américains qui les ont utilisées pour frauder le fisc, a rapporté le portail Gotham City, mercredi, information reprise par tippinpoint.ch.

La commission des finances du Sénat américain a ouvert une enquête le 22 août dernier sur d'éventuels fraudes fiscales liées à la vente de "Private Placement Life Insurances" (PPLIs). Des valeurs de clients généralement riches sont "emballés" dans des produits d'assurances, dans le but d'optimisation fiscale. L'an dernier, Swiss Life avait accepté de payer 77 millions de dollars aux autorités américaines pour échapper à des poursuites pour de semblables affaires.

Dans le cas de Zurich, l'enquête concernait initialement Lombard International, une filiale du géant de private equity Blackstone, leader dans le placement privé d'assurances-vie. Le 21 septembre dernier, la commission a décidé d'élargir son enquête contre trois autres sociétés: l'American Council of Life Insurers, Prudential Financial et Zurich Insurance Group. Selon des estimations, Zurich gérerait environ 14 milliards de dollars de PPLI.

