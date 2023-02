Prévisions Zurich Insurance: gain opérationnel attendu à 6,35 milliards

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance publie jeudi 9 février ses chiffres 2022. Dix analystes ont contribué au consensus AWP:

2022E (en mio USD) cons. AWP fourchette 2021A estimations primes brutes P&C 43'371 42'500 - 44'521 40'123 4 ratio combiné (%) 93,4 92,8 - 94,3 94,3 9 résultat opérationnel (BOP) 6349 6117 - 6450 5742 9 bénéfice net 4551 4316 - 4812 5202 9 (en CHF) dividende/action 23,80 23,00 - 24,00 22,00 9 Au 31.12.2022E cons. AWP fourchette 30.06.2022 fonds propres 28'144 26'655 - 29'158 27'780 7 taux SST (%) 266 259 - 276 262 6

FOCUS: Zurich a continué à bien développer ses affaires l'an dernier et devrait pouvoir compter sur un bénéfice opérationnel amélioré. Les hausses de prix dans l'activité dommages, des revenus plus importants issus de la collaboration avec l'américain Farmers et une amélioration du résultat du secteur vie ont soutenu la performance de la firme.

En revanche, la débandade des marchés devrait avoir pesé sur le bénéfice. La dotation en capital devrait s'être améliorée grâce aux cessions du portefeuille. Les analystes tablent sur un généreux dividende.

Pour l'assureur, les conséquences de l'inflation entraînent une hausse des remboursements des sinistres. Les fond propres reculent, sous l'effet de la remontée des taux et des baisses de valorisation du portefeuille d'obligations. Des taux plus élevés offrent aussi des opportunités à l'assureur, quand l'argent sera investi dans des bonds.

A partir du premier semestre 2023, les ajustements selon les normes IFRS 9 et 17 s'appliqueront. Cela ne devrait pas avoir trop d'effet sur le bénéfice ou les fonds propres, selon Zurich.

OBJECTIFS: Zurich Insurance a annoncé en novembre vouloir accélérer sa croissance ces trois prochaines années. Fixant ses objectifs à l'horizon 2025, l'assureur zurichois entend afficher une progression sur une base organique de son bénéfice par action de 8% par an sur la période, contre 5% jusqu'ici. Les actionnaires devraient continuer à recevoir environ 75% du bénéfice. Le groupe vise à fournir des niveaux élevés et continus de remises en espèces, qui devraient dépasser 13,5 milliards de dollars sur les trois ans.

Cela devrait conduire à un rendement du capital propre du bénéfice d'exploitation après impôts (BOPAT ROE) supérieur à 20%, ontre 14% et plus auparavant. Une partie de ce relèvement est lié à la norme IFRS. Apuré de cet effet, le rendement du capital est évalué à 18%.

POUR MEMOIRE: sur neuf mois, les primes brutes dans l'assurance dommages et accidents ont progressé de 8% à 33,5 milliards de dollars. Sur une base comparable, soit ajustée des effets de change et de cessions, elles ont même accéléré de 13%, reflétant le renforcement du dollar face à d'autres devises. Dans son coeur de métier, Zurich Insurance a réussi à relever ses tarifs, notamment dans l'assurance commerciale.

Les activités aux Etats-Unis avec le partenaire Farmers Exchanges ont engrangé des primes brutes en hausse de 11% à 20,2 milliards.

Le groupe a cependant enregistré un niveau de sinistres élevé au troisième trimestre. L'ouragan Ian, qui a ravagé début octobre le sud-est des Etats-Unis et fait plus de 80 morts, devrait coûter 550 millions de dollars avant impôts à l'assureur.

En novembre, il a lancé un programme de rachat d'actions pour rapatrier jusqu'à 4,15 millions de titres, ou 2,76% du capital-actions d'ici fin 2023.

Zurich Insurance a finalisé la cession en décembre d'un ancien portefeuille d'assurances vie et rente en Italie. L'acheteur est l'assureur portugais GamaLife. L'assureur zurichois a précisé que cette cession permettait de relever son ratio de solvabilité SST de 8 points de pourcentage.

En janvier, il a conclu un accord avec l'allemand Postbank, dans le cadre du prolongement sur dix ans de son partenariat avec Deutsche Bank. Le même mois, sa filiale japonaise a été la cible d'une cyberattaque. Les données de 757'463 anciens clients d'un assureur de véhicules local ont été dérobées, a confirmé le groupe.

COURS DE L'ACTION: le titre a reculé depuis le début de l'année, à l'inverse du reste du marché. L'an dernier, il a pris 11%, l'une des rares progressions parmi les blue chips.

