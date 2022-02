Prévisions Zurich Insurance: résultat opérationnel à 5,6 milliards de dollars

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance publie jeudi 10 février ses résultats pour l'exercice 2021. Onze analystes ont contribué au consensus d'AWP:

2021E (en mio USD) consensus AWP fourchette 2020A estimations résultat d'exploitation (BOP) 5534 5191 - 5663 4241 6 bénéfice net 4424 4208 - 4635 3834 10 (en %) ratio combiné 94,0 92,3 - 95,1 98,4 9 (en CHF) dividende par action 21,60 21,00 - 22,00 20,00 10 au 31.12.2021E (en mio USD) 31.12.2020 fonds propres 38'621 38'158 - 39'300 38'278 6

FOCUS: après l'impact négatif du coronavirus en 2020, Zurich Insurance a renoué avec le chemin de la croissance en 2021. Des hausses de primes et les recettes engrangées par le partenaire américain Farmers, grâce à l'acquisition des activités dommages et accidents de Metlife aux Etats-Unis, ont porté l'activité.

Les résultats du groupe zurichois devraient donc avoir bondi, selon les estimations des analystes, et les actionnaires devraient profiter d'un dividende relevé.

OBJECTIFS: Zurich Insurance vise d'ici fin 2022 un rendement sur capitaux investis de plus de 14% par rapport au résultat opérationnel (BOP). L'assureur veut croître dans les marchés émergents et reverser chaque année au moins 75% du bénéfice aux actionnaires.

En décembre, le directeur financier George Quinn avait indiqué que la société était "en bonne voie" pour atteindre ces objectifs. Le prochain cycle de croissance sur trois ans sera présenté lors de la journée des investisseurs en novembre.

POUR MÉMOIRE: Zurich Insurance a amélioré sa performance sur les neuf premiers mois de 2021, mais le coût des catastrophes naturelles risque de peser sur la rentabilité annuelle de l'assureur.

En novembre, l'entreprise avait indiqué que l'ensemble des intempéries avait provoqué une ardoise d'environ 1 milliard de dollars. Dans le détail, Zurich Insurance s'attend cette année à des charges d'environ 450 millions liées à l'ouragan Ida. Ces frais viennent s'ajouter aux 150 à 200 millions devisés pour les tempêtes et inondations estivales en Europe et aux 350 millions provoqués par la tempête hivernale Uri.

Entre janvier et fin septembre, la société a dégagé dans l'assurance dommages et accidents des primes brutes de 31,2 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an. Dans l'assurance vie, les équivalents de primes annuelles ont progressé de 7% à 2,8 milliards de dollars.

Début janvier, Zurich Insurance avait annoncé la vente des activités en Italie dans l'assurance-vie et les retraites au portugais Gamalife. A l'issue de l'opération, 1,2 milliard de dollars de capital seront libérés, permettant de renforcer de 11 points de pourcentage le ratio de solvabilité de l'entreprise.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre a progressé de 9,3%, après avoir pris 6,9% l'année dernière.

an/mk/al/vj/jh