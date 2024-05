Zurich (awp) - Zurich Insurance a enregistré une performance mitigée sur les trois premiers mois de 2024, progressant dans la principale activité dommages et accidents mais reculant dans l'assurance-vie. L'assureur compte augmenter ses tarifs dans le courant de l'année, espérant ainsi croître dans son coeur de métier.

Au premier trimestre, les primes brutes ont crû de 5% à 12,6 milliards de dollars (11,3 milliards de francs suisses) dans l'assurance dommages et accidents, autant portées par les activités avec les particuliers que les entreprises, selon un communiqué publié jeudi. Le groupe a également profité d'un relèvement des primes de 5% en moyenne dans ce segment.

Les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles ont eu un impact de 1,6% sur le ratio combiné (rapport entre les coûts des dommages et les primes). Ce dernier n'a pas été détaillé, Zurich Insurance ne publiant que quelques chiffres-clés au premier trimestre.

L'équivalent des primes des affaires nouvelles dans l'assurance-vie a par contre décliné de 4% à près de 4,0 milliards, en raison d'une forte baisse (-13%) dans la principale région Europe, Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique du Nord (+10%), l'Asie-Pacifique (+19%) et l'Amérique latine (+8%) ont par contre affiché une solide croissance dans ce domaine. Il y a un an, Zurich Insurance avait enregistré de solides résultats dans les activités d'épargne avec les clients privés en Espagne, performance qui n'a pas été renouvelée.

Quant aux affaires avec le partenaire américain Farmers, les primes brutes ont grossi de 6% à 7,1 milliards, principalement grâce à une augmentation des prix. Cette activité "est en bonne voie" pour "atteindre ou dépasser" cette année une croissance autour de 5%, a estimé la directrice financière Claudia Cordioli.

Alors que les chiffres clés sont conformes aux prévisions de l'agence AWP dans l'activité dommages et accident et Farmers, ils ont manqué les attentes dans l'assurance-vie.

Bond des tarifs en Amérique du Nord

L'entreprise n'a pas formulé de nouvelle prévision pour la suite. Jusqu'à présent, la direction prévoyait pour 2024 une croissance autour de 5% des revenus de l'assurance dommages et un bénéfice opérationnel dans l'assurance-vie au moins aussi élevé qu'en 2023. L'objectif de progression de 8% du bénéfice par action sur la période 2023-2025 devrait être dépassé, avec une estimation en février dernier d'environ 10%.

Le directeur général Mario Greco a précisé, lors d'une conférence de presse téléphonique, qu'une forte hausse des prix est à attendre dans l'assurance automobile avec la clientèle d'entreprises en Amérique du Nord, où les tarifs ont bondi de 14% au premier trimestre. Les tarifs devraient aussi augmenter dans l'activité avec les PME et les clients privés, notamment en Europe et en Suisse. Ces hausses sont rendues nécessaires par l'inflation et la hausse induite des coûts.

Le programme de rachats d'actions de 1,1 milliard de francs suisses, annoncé en février, sera bien lancé "ces prochaines semaines", a ajouté l'entreprise.

Les analystes de Vontobel ont relevé des résultats dans l'ensemble conformes à leurs attentes, soulignant le rebond réussi de l'activité Farmers. Le ratio de solvabilité de 232% fin mars est ressorti en repli de 2 points de pourcentage comparé à fin 2023 et inférieur de 6 points aux prévisions de la banque zurichoise, mais cela "n'est pas un problème", ont estimé les experts dans un commentaire de marché.

A la Bourse suisse, les investisseurs appréciaient ces nouvelles, faisant progresser le titre de l'assureur de 2,4% à 464,20 francs suisses dans un indice SMI en hausse de 0,46% à 10h05.

al/ib