Les compagnies d’assurance vont-elles pouvoir continuer à tout assurer ? En plus des catastrophes naturelles et épidémies, qui se feront plus nombreuses et vont grever les bilans des assureurs, Zurich Insurance met en garde contre les cyberattaques, qui seront, selon la compagnie suisse, inassurables. Certains acteurs du secteur ont déjà modifié leurs polices pour limiter leur exposition.

A voir ici :