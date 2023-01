Zurich Insurance: Moody's relève la perspective à "positive", confirme "Aa3"

Zurich (awp) - L'agence de notation Moody's a relevé vendredi les perspectives de note de Zurich Insurance à "positive", contre "stable" précédemment. Elle a par contre maintenu la note de solidité financière d'assurance (IFSR) à "Aa3" et de dette à "A1", selon un communiqué.

Ce changement reflète l'amélioration de la rentabilité, qui est devenue plus solide et moins volatile, grâce à une activité plus diversifiée et moins risquée dans l'assurance commerciale, a précisé Moody's. L'agence de notation s'attend à ce que la profitabilité de l'assureur demeure solide, le changement de perspective reflétant aussi le rebond attendu chez le partenaire américain Farmers.

al/