Zurich Insurance crée une unité pour les services numériques

Zurich (awp) - Zurich Insurance veut accélérer la cadence dans les services numériques. L'assureur zurichois se dote à cet effet d'une nouvelle unité, Global Business Platforms, active à l'échelle mondiale. L'assureur zurichois appelle également au sein de sa direction générale Ericson Chan, en tant que responsable de son activité technologique.

Dirigée à compter du 1er janvier prochain par Jack Howell, actuellement directeur général (CEO) de la région Asie Pacifique, la nouvelle unité se focalisera sur l'extension des services numériques du groupe dans le monde. Elle s'attellera notamment à resserrer les relations avec les clients et partenaires, précise mercredi Zurich Insurance.

Au cours des quatre dernières années, M. Howell a développé et transformé les activités du groupe dans la région Asie Pacifique, faisant non seulement "preuve de vision", mais aussi de sa capacité à traduire cette dernière en services "innovants", explique l'assureur zurichois.

Tulsi Naidu, responsable des activités de Zurich au Royaume-Uni depuis 2016, reprendra les fonctions de M. Howell, intégrant dans la foulée la direction générale du groupe. M. Howell demeurera membre du comité exécutif de l'assureur.

Nouveau membre de la direction générale

Quant à Ericson Chan, il assumera en tant que directeur de l'information et du numérique du groupe la planification, le développement et l'exploitation des fonctions technologiques et des écosystèmes en ligne. Actuellement, M. Chan dirige la société Ping An Technology, filiale de l'assureur direct chinois Ping An.

Au cours de ses quatre années en tant que directeur général de Ping An Technology, M. Chan a contribué à transformer le modèle commercial et les écosystèmes en ligne du groupe Ping An. Auparavant, soit entre 1998 et 2016, il a occupé plusieurs postes de direction technologique au sein de Standard Chartered Bank à Hong Kong, Shanghai et Singapour.

M. Chan bénéficie également de six ans d'expérience dans le domaine des technologies de la santé, acquise aux États-Unis. Le nouveau responsable rejoindra la direction générale de Zurich le 1er octobre 2020. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera également les opérations et les services informatiques du groupe.

Cité dans le communiqué, Mario Greco, directeur général de Zurich Insurance, qualifie l'expansion des services numériques comme "une étape révolutionnaire dans la réalisation de notre objectif de devenir l'assureur préféré de nos clients". Zurich entend ainsi répondre aux changements de modes de vie à l'échelle mondiale, ainsi qu'aux interactions personnalisées recherchées par les consommateurs.

Afin de soutenir l'exécution de cette transformation numérique à l'échelle du groupe, Zurich a encore nommé Kathleen Savio, actuellement directrice générale pour la région Amérique du Nord, directrice de la transformation du groupe, à compter du 1er janvier 2021. Pour lui succéder, l'assureur zurichois a désigné Kristof Terryn, responsable opérationnel (COO) du groupe depuis 2016.

Zurich Insurance annonce en outre le départ de la direction générale de Claudia Dill, laquelle a décidé de quitter avec effet immédiat ses fonctions de responsable de l'unité LatAM, qui réunit les activités du groupe en Amérique latine. Laurence Maurice, qui a oeuvré sept durant en tant que directrice pour l'Amérique latine au sein d'Allianz Partners, avant d'assumer la direction de la région Espagne et Europe du Sud, lui succèdera.

A compter du 1er janvier prochain, la direction générale de Zurich Insurance, présidée par Mario Greco, comptera douze membres.

