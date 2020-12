Zurich Insurance en perte de vitesse après le rachat aux Etats-Unis

Zurich (awp) - L'action Zurich Insurance baissait nettement vendredi matin à la Bourse suisse, après l'acquisition des activité d'assurance dommage et accident de Metlife aux Etats-Unis pour 3,94 milliards de francs suisses.

A 09h44, le titre de l'assureur helvétique baissait fortement de 2,0% à 358,30 francs suisses alors que l'indice vedette SMI reculait de 0,58%.

Zurich Insurance, via sa filiale américaine Farmers Group, et leur partenaire Farmers Exchanges ont annoncé l'acquisition des activités dommages et accident de Metlife pour 3,94 milliards de dollars, renforçant leur présence aux Etats-Unis et contribuant à la croissance.

Les analystes de Vontobel ont précisé que l'opération concernait 3,7 milliards de dollars de primes, dont deux-tiers dans l'assurance automobile et un tiers dans l'assurance habitat. Alors que l'acquisition renforce la présence de Zurich Insurance aux Etats-Unis, elle ne contribue pas à compenser la sous-représentation du groupe helvétique en Asie, ont souligné les spécialistes de la banque zurichoise dans un commentaire.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Zurich Insurance et Farmers pourront nettement accélérer leur croissance dans l'activité avec les particuliers aux Etats-Unis. Les deux assureurs "vont gagner d'un coup une solide position de marché dans l'ensemble des 50 Etats américains".

L'opération devrait permettre à Farmers de générer 230 millions de dollars supplémentaires de recettes de commissions par an, selon la ZKB, qui avertit cependant qu'elle se soldera également par un écart d'acquisition de 2 milliards de dollars inscrit dans le bilan de Zurich Insurance.

al/md