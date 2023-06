Zurich Insurance envisage une participation de 400 millions de dollars dans la branche d'assurance générale de l'indien Kotak

Zurich Insurance Group est en pourparlers pour acheter jusqu'à 51% de Kotak General Insurance en Inde, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire, une opération qui marquerait son premier pari majeur sur le marché de l'assurance en Asie du Sud, qui connaît une croissance rapide.

Soutenue par le banquier le plus riche d'Asie, Uday Kotak, la société indienne est évaluée à environ 800 millions de dollars dans le cadre des négociations préliminaires, et Zurich Insurance a manifesté son intérêt pour une participation minoritaire de 49% ou pour une participation majoritaire de 51%, ont indiqué les sources.

La participation que l'assureur suisse souhaite décrocher vaudra environ 400 millions de dollars.

Kotak continue d'évaluer les propositions, y compris celles d'autres investisseurs, mais préfère garder le "contrôle de la société" après la vente de la participation, a déclaré la première source.

Un porte-parole de Zurich, l'un des plus grands assureurs européens, a déclaré que "par principe, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations du marché". Kotak General Insurance, qui est entièrement détenue par le géant bancaire indien Kotak Mahindra Bank, n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Si l'intérêt de l'unité d'assurance de Kotak pour la vente d'une participation a déjà été signalé, ses pourparlers avec Zurich, la taille potentielle de l'opération et l'évaluation sont rapportés en temps utile pour la première fois.

Plus de 30 compagnies opèrent sur le marché indien de l'assurance générale, où les encaissements de primes annuelles ont augmenté de 11 % pour atteindre 26,7 milliards de dollars en 2021-22, grâce à l'augmentation de la culture financière et des niveaux de revenus, a déclaré CareEdge Ratings dans un rapport.

Beaucoup d'Indiens considèrent encore l'assurance maladie, par exemple, comme un outil d'économie d'impôt. CareEdge ajoute que l'Inde reste un marché largement sous-pénétré avec une pénétration de l'assurance non-vie de 1 % en 2021, contre une moyenne mondiale de 4,1 %, ce qui souligne "le potentiel de l'industrie".

Des sociétés étrangères telles que l'allemande Allianz et la sud-africaine Lombard ont déjà conclu des partenariats d'assurance générale avec des groupes bancaires ou financiers indiens.

La première source a déclaré que Kotak, qui est un acteur relativement plus petit dans le domaine de l'assurance générale, est en pourparlers pour la vente de sa participation, car il espère obtenir un investisseur qui puisse l'aider à "redresser l'entreprise et à se développer plus rapidement".

L'unité de Kotak a déclaré une perte de 10 millions de dollars et a enregistré un revenu de primes de 91,35 millions de dollars en 2021-22, alors que son plus grand rival, HDFC Ergo, a engrangé 1,66 milliard de dollars.

Un cadre du secteur en Europe, qui n'est pas au courant des négociations en cours, a déclaré que Zurich a évalué pendant plusieurs années le marché indien, où les entreprises sont généralement plus rentables et ont de meilleures marges que celles d'Europe.

En 2017, Zurich a déclaré vouloir accroître sa présence sur des marchés tels que la Chine et l'Inde, où elle peut "rivaliser sans être un acteur dominant". L'entreprise est présente dans plus de 200 pays et propose des assurances vie ainsi que des assurances santé et automobile.

En 2021, l'Inde a assoupli les règles relatives aux investissements étrangers dans le secteur de l'assurance, permettant aux entreprises d'acquérir des participations majoritaires allant jusqu'à 74 %, contre 49 % auparavant. (Reportage de M. Sriram à Mumbai ; reportages complémentaires de Tom Sims et Emma-Victoria Farr à Francfort ; rédaction d'Aditya Kalra et Jacqueline Wong)