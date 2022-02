Zurich Insurance fait fi des catastrophes naturelles en 2021

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance a progressé à tous les niveaux l'année dernière, améliorant sa rentabilité en dépit des nombreuses catastrophes naturelles qui ont émaillé 2021. Les actionnaires devraient pouvoir bénéficier d'un dividende relevé.

Le groupe a vu l'ensemble de ses primes brutes monter de 10,3% à 53,2 milliards de dollars, alors que le résultat opérationnel (BOP) s'est bonifié de 35% à 5,7 milliards, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Quant au bénéfice net, il est ressorti à 5,2 milliards de dollars, en très forte hausse de 36% comparé à 2020. L'assureur se félicite d'une rentabilité opérationnelle et nette au plus haut depuis 2007.

Un patron "pleinement confiant"

Zurich Insurance a réussi à faire face aux nombreuses intempéries qui sont survenues l'année dernière, provoquant des dommages cumulés d'environ 1 milliard de dollars. Des hausses de primes et les recettes engrangées par le partenaire américain Farmers, grâce à l'acquisition des activités dommages et accidents de Metlife aux Etats-Unis, ont porté l'activité.

Malgré ces aléas climatiques, dans l'assurance dommages et accidents, les primes brutes ont progressé de 13% et le résultat opérationnel de 50%. Le ratio combiné, qui mesure le rapport entre les primes encaissées et les frais déboursés, s'est amélioré de 4,1 points de pourcentage à 94,3%, son meilleur niveau depuis 15 ans.

Dans l'assurance vie, les primes ont crû de seulement 3%, alors que le résultat d'exploitation a bondi de 27%. Quant à l'activité avec le partenaire américain Farmers Exchanges, les primes ont gagné 20% pour un résultat opérationnel en hausse de 8%.

Grâce à cette solide activité, l'assureur va proposer aux actionnaires un dividende relevé de 2 francs suisses à 22 francs suisses par action.

L'ensemble de ces chiffres sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

L'assureur "a réalisé sa meilleure performance depuis longtemps, ce qui démontre la solidité de notre activité, l'engagement de nos salariés et les avantages du repositionnement de l'entreprise", a estimé le directeur général Mario Greco, cité dans le communiqué.

Ce dernier s'est déclaré "pleinement confiant" de réaliser, voir de dépasser, les objectifs fixés d'ici fin 2022. A cette date, le groupe vise un rendement sur capitaux investis de plus de 14% par rapport au résultat opérationnel (BOP).

