Zurich Insurance objet d'une plainte de Stonegate en Grande-Bretagne (presse)

Zurich (awp) - La compagnie d'assurance Zurich Insurance fait l'objet d'une plainte en Grande-Bretagne, rapportait lundi l'agence de presse Reuters. L'exploitant de pubs, bars et boîtes de nuit Stonegate a attaqué en justice l'assureur zurichois et deux autres compagnies d'assurance dans le but de récupérer 1 milliard de livres de dédommagements dans le contexte des confinements pendant la pandémie de Covid-19. Reuters et d'autres médias se réfèrent à des sources judiciaires.

Selon l'avocat de Stonegate, cité par l'agence de presse, 760 pubs, bars et boîtes de nuit exploités par l'entreprise sont concernés. Pendant le confinement, ces établissements ont vu leur chiffre d'affaires se réduire à hauteur de 90%. Stonegate réclame à Zurich, MS Amlin et Liberty Mutual un dédommagement bien plus important que celui accordé.

Selon la presse, les trois assureurs auraient indemnisé Stonegate à hauteur de 2,5 millions de livres, soit bien moins que ce que réclame le plaignant. Selon Reuters, si Stonegate obtenait gain de cause, cela pourrait déclencher une avalanche de nouvelles plaintes contre les assureurs, qui pourrait coûter très cher au secteur.

mk/tv/rq