Zurich Insurance rachète des activités accident et dommages aux USA

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance, via sa filiale américaine Farmers Group, et leur partenaire Farmers Exchanges ont annoncé vendredi l'acquisition des activité dommages et accident de Metlife pour 3,94 milliards de dollars (3,5 milliards de francs suisses), renforçant leur présence aux Etats-Unis et contribuant à la croissance.

Ce rachat doit permettre au groupe zurichois d'atteindre ses objectifs de croissance à l'horizon 2022, a-t-il précisé dans un communiqué. A l'issue de l'opération, qui permet d'accéder à 2,4 millions de polices d'assurance, 3,6 milliards de primes nettes en 2019 et 3500 salariés, Farmers Exchanges deviendra le sixième assureur privé outre-Atlantique.

Dans le détail, Farmers Group va payer 2,43 milliards de dollars et Farmers Exchanges, société indépendante pour laquelle Zurich Insurance fournit des services, contribuer à hauteur de 1,51 milliard. Le groupe suisse veut financer l'acquisition par ses propres moyens et des lignes de crédit hybrides.

Les acquéreurs ont par ailleurs convenu d'un accord sur dix ans prévoyant la distribution de produits d'assurance aux clients privés via la plateforme de Metlife. Cette dernière permet d'atteindre 3800 entreprises et 37 millions de salariés.

"Ce rachat améliore significativement le potentiel de croissance des Farmers Exchanges et va renforcer la part des bénéfices" revenant à Zurich Insurance, a précisé le directeur général de l'assureur helvétique Mario Greco, cité dans le communiqué. Selon le patron, l'opération contribuera à atteindre les résultats du groupe en 2022, grâce à l'augmentation des niveaux de primes de la clientèle d'entreprises.

Pour le directeur général de Farmers Group, Jeff Dailey, cette transaction, devant être clôturée au deuxième trimestre 2021, "représente une opportunité unique d'accélérer la croissance et d'atteindre une présence notable dans les 50 Etats" américains.

Au niveau de Zurich Insurance, le rachat va contribuer aux bénéfices dès la première année pleine suivant l'opération et générer à partir de 2023 un rendement de 10% sur les capitaux. Les fonds propres du groupe helvétique devraient rester solides, après avoir atteint fin septembre un taux de 190% au niveau du test suisse de solvabilité.

al/vj/md