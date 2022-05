Zurich Insurance se retire du marché russe et vend ses activités à une équipe locale

Zurich Insurance a accepté de vendre ses activités russes à des membres de l'équipe locale, a-t-elle déclaré vendredi, alors que l'assureur suisse est devenu la dernière entreprise à annoncer son retrait du marché russe.

Un grand nombre d'entreprises - de McDonalds et du brasseur néerlandais AB Inbev au constructeur automobile Renault et au créancier français Société Générale - ont quitté le marché en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et certaines ont cédé leurs activités à des partenaires locaux.

Cependant, trouver des solutions appropriées a été un défi, certaines entreprises arguant qu'elles maintiennent leurs activités en Russie afin de garder les actifs hors des mains du régime.

Zurich Insurance a déclaré que la vente, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires, confierait ses activités russes rebaptisées à 11 membres de l'équipe de l'unité.

"Sous ses nouveaux propriétaires, l'activité fonctionnera de manière indépendante sous une marque différente, tandis que Zurich ne mènera plus d'opérations commerciales en Russie", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "La transaction permettra à la nouvelle société de conserver une équipe professionnelle avec une expertise accumulée en matière d'assurance et de continuer à servir le marché russe."

La compagnie d'assurance suisse, qui pratique l'assurance dommages en Russie principalement pour des clients internationaux, a déclaré qu'elle détenait environ 0,3 % du marché russe de l'assurance non-vie.

Elle avait des primes brutes souscrites d'environ 34 millions de dollars dans le pays en 2021, dont la grande majorité concernait des clients internationaux.

Seuls 3 millions de dollars provenaient de clients russes, selon la société.