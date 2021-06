Zurich Insurance table sur un solide rebond en 2021

Zurich (awp) - Le directeur général de Zurich Insurance, Mario Greco, table sur une nette amélioration des résultats cette année, notamment au niveau du bénéfice, a-t-il indiqué mercredi à l'agence Reuters.

L'assureur ne prévoit actuellement pas de grande acquisition, a ajouté le patron du groupe zurichois. Zurich Insurance a par contre entrepris des efforts pour réduire les risques dans ses polices d'assurance contre les cyber-attaques.

Zurich Insurance avait déjà bouclé les trois premiers mois de 2021 sur des résultats solides. Le volume d'affaires a affiché une progression à deux chiffres et la dotation en capital a nettement profité du redressement des marchés financiers en début d'année. Les primes brutes dans les activités Dommages et accidents ont bondi de 14% sur un an à 11,0 milliards de dollars, alors que dans l'assurance-vie elles se sont contractées de 4% à 919 millions.

Courant mai, la direction s'était déclarée très confiante pour le reste de l'exercice. Le directeur financier George Quinn avait indiqué s'attendre à voir se poursuivre la dynamique positive en matière de tarifs tout jusqu'en 2022.

mk/tp/al/rp