Zurich Insurance veut réduire ses émissions de carbone

Zurich (awp) - Zurich Insurance passe aux travaux pratiques en matière de réduction des émissions carbone. Visant le nul en la matière d'ici 2050, l'assureur des bords de la Limmat entend diminuer ses réjections de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2025 et de 70% à l'horizon 2029. Ses initiatives concernent notamment les voyages, les véhicules, la nourriture, le papier et l'immobilier.

Dans l'ensemble de ses activités à travers le monde, Zurich Insurance vise à réduire les émissions liées aux voyages aériens à partir de 2022 de 70% par rapport à leur niveau affiché avant la pandémie de Covid-19, précise mardi le groupe. En matière de communication avec ses clients, qui représente 80% de la consommation de papier de la multinationale, la compagnie passera intégralement au numérique d'ici quatre ans.

L'assureur se propose en outre de s'équiper dès à présent des véhicules électriques ou hybrides, les voitures à moteur thermique étant appelés à disparaître de sa flotte d'ici 2025. Au niveau de ses locaux, le groupe va mettre en oeuvre un programme de bâtiments durables dans 50 bureaux supplémentaires d'ici à la fin de l'an prochain.

Au-delà, Zurich Insurance se fixera de nouvelles ambitions en matière d'efficacité énergétique pour l'immobilier, une fois l'objectif de passer à l'utilisation à 100% d'énergies renouvelables dans l'ensemble du groupe atteint l'an prochain. En matière d'alimentation, les restaurants d'entreprise devront servir des "aliments sains, de saison et d'origine régionale" et mettre en place des programmes de gestion des déchets alimentaires pour les restes.

Réduction des émissions de plus 40'000 tonnes par an

Au total, ces nouvelles mesures devraient permettre de réduire les émissions d'équivalent dioxyde de carbone dans les activités du groupe de plus de 40'000 tonnes par an d'ici 2025, soit de 20% par rapport à 2019. Selon le cabinet de conseil en environnement Climate Neutral Group, cité dans le communiqué, une tonne de CO2 est retirée de l'atmosphère lorsque 50 arbres poussent pendant un an, ce qui rend l'économie visée équivalente à la quantité annuelle capturée par 2 millions d'arbres.

Zurich Insurance veut aussi élargir son offre de produits et de services pour aider ses clients à passer à un avenir à émissions nettes nulles. Dans les affaires vie, l'assureur leur proposera le premier fonds libellé en actions neutre en carbone du secteur, notamment.

"La crise climatique appelle à une action urgente et les petits gestes de chacun d'entre nous - particuliers, organisations et entreprises - s'additionneront à un bond de géant au fil du temps", a déclaré le directeur général Mario Greco. "Nos nouvelles mesures visent à réduire davantage notre propre empreinte carbone et, en ayant un impact direct sur notre façon de travailler, à inspirer les employés, les fournisseurs, les clients et d'autres personnes à agir à leur tour."

