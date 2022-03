Zurich : boosté par une analyse favorable

Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Zurich alors que Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 480 francs suisses, après une mise à jour de ses estimations suite aux résultats annuels de la compagnie d'assurance helvétique.



Le broker augmente ainsi ses estimations pour les exercices 2022 et 2023 'afin de refléter de meilleures marges d'assurance dommages et des hypothèses de croissance des primes plus élevées à la fois pour l'assurance dommages et les agriculteurs'.



'Nous considérons que sa solide position de capital, son empreinte actuelle et ses importants vents favorables en matière de prix sont attrayants dans l'environnement actuel', ajoute Credit Suisse pour justifier sa position positive sur le dossier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.