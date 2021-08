Zurich et UBS renforcent leur collaboration

Zurich (awp) - Zurich Insurance et UBS ont renforcé leur collaboration dans le segment de l'assurance risque, en offrant de nouveaux produits pour les détenteurs d'hypothèques. Le potentiel pour des produits collaboratifs est important en Suisse, a assuré Zurich mercredi.

Cette nouvelle assurance offre une protection en cas de décès ou d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident, directement intégrée dans le prêt hypothécaire fourni par la banque, précise le communiqué.

Le nouveau produit fait suite au lancement d'une plateforme commune pour des produits spécifiquement dédiés aux fondateurs de sociétés.

En Suisse, les produits d'assurance associant sociétés d'assurance et banques dans les domaines de la prévoyance et de l'assurance vie ne représentent que 1% du marché, contre 60% en Espagne. Le potentiel est ainsi important pour Zurich, qui propose ce type de produits dans 17 pays grâce à des partenariats avec plus de 70 établissements bancaires.

ol/lk