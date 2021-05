Zurich : hausse de 14% des primes IARD au 1er trimestre

Les primes brutes émises en assurance dommages (IARD) sont en hausse de 14% au premier trimestre avec une croissance de 9% à données comparables. Elles sont tirées par une forte croissance de l'assurance commerciale et une nouvelle amélioration de la tarification.



La valeur des affaires nouvelles vie est en hausse de 21% à périmètre constant grâce à un mix d'activités favorable.



Au premier trimestre, l'équivalent prime annuelle (APE) des affaires nouvelles en vie a diminué de 4% à périmètre constant, en tenant compte des mouvements de change, des acquisitions et des cessions.



Au 31 mars 2021, le ratio du Swiss Solvency Test (SST) de Zurich est estimé à 201% et reste largement supérieur à l'objectif de 160% du Groupe.



