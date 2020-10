Zurich rachète l'australien Healthlogix et le sud-africain Healthinsite

Zurich (awp) - Zurich Insurance rachète pour un montant non dévoilés les plateformes de conseils santé et bien-être Healthlogix et Healthinsite, sises respectivement en Australie et en Afrique du Sud. Ces emplettes renforceront les propres activités de l'assureur zurichois en la matière, regroupées sous la marque Livewell, indique un communiqué diffusé jeudi.

Healthlogix et Healthinsite continueront à servir leurs clients existants.

La marque Livewell, pilotée par Helene Westerlind, a été crée cette année et s'intègre au sein de la nouvelle subdivision Global Business Platforms.

