Zurich reprend le réseau de conseillers financiers de Deutsche Bank en Italie

Zurich (awp) - Le groupe d'assurances Zurich Insurance développe ses affaires dans le segment du conseil financier en Italie. A cet effet, il a fait l'acquisition du réseau de conseillers financiers de Deutsche Bank dans ce pays, a indiqué la filiale Zurich Italia mercredi, sans préciser de détails financiers.

L'acquisition offre à l'assureur un accès direct à un réseau de 1085 conseillers financiers, avec une masse sous gestion de 16,5 milliards d'euros à fin mars. En plus, 97 collaborateurs de Deutsche Bank seront repris par Zurich.

Cette acquisition permet au groupe suisse de renforcer sa présence sur le marché italien. L'unité reprise à Deutsche Bank est spécialisée dans le conseil financier et en assurances et est active depuis plus de 30 ans dans la péninsule.

mk/rp/al