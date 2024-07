Zurich : un dispositif d'assurance proposé dans l'hydrogène

Le suisse Zurich et le courtier Aon ont annoncé lundi le lancement d'un nouveau dispositif d'assurance dédié au secteur en pleine expansion de l'hydrogène.



Après avoir conduit deux années de recherche, les deux partenaires expliquent avoir tiré la conclusion que les développeurs de projets dans les domaines de l'hydrogène vert (issu d'énergies renouvelables) et de l'hydrogène bleu (produit à partir de sources fossiles) éprouvaient tous des difficultés à trouver des offres d'assurance adaptées.



Dans un communiqué, Zurich et Aon précisent que leur offre d'assurance multirisque couvre à la fois les activités de construction, les retards de mise en service et les interruptions de service, mais aussi des métiers corollaires comme le captage, le stockage et la valorisation du CO2.



Les deux groupes précisent que le dispositif, qui porte sur des projets n'excédant pas 250 millions de dollars, est déjà sursouscrit, ce qui témoigne selon eux de l'appétit du marché.



