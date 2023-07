Zurn Elkay Water Solutions Corp est un concepteur, fabricant et distributeur de produits et solutions techniques qui contrôlent le débit, la distribution, le traitement et la conservation de l'eau. Elle est engagée dans la conception, l'approvisionnement, la fabrication et la commercialisation d'un portefeuille de produits de solutions de gestion de l'eau axées sur les spécifications afin de promouvoir la santé, de fournir de l'eau potable, de conserver et de protéger les ressources naturelles. Son portefeuille de produits comprend des produits de sécurité et de contrôle de l'eau, des produits de systèmes d'écoulement, des produits hygiéniques et environnementaux, et des produits d'eau potable pour les espaces publics et privés. Ses produits sont commercialisés et vendus sous diverses marques, notamment Zurn, Elkay, Wilkins, Green Turtle, World Dryer, StainlessDrains.com, JUST, Hadrian, Wade et Halsey Taylor. Elle dessert diverses applications, telles que les marchés finaux institutionnels, commerciaux et industriels, et résidentiels. Les utilisateurs finaux de la construction institutionnelle comprennent les segments de l'éducation, de la santé et du gouvernement.

Secteur Fournitures de construction et installation