Zwahlen & Mayr : 17.08_Financial News

Aigle, le 17.08.2022

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Informations financières 1er semestre 2022

L'économie mondiale a été affectée dès le début de l'année par la propagation du variant Omicron et la guerre en Ukraine. Les mesures très fortes prises pour lutter contre la reprise de la pandémie du coronavirus, notamment en Chine ainsi que les conséquences de la guerre ont continué à perturber les chaînes d'approvisionnement et ont ainsi contribué à la forte hausse des prix des matières premières et de l'énergie. La reprise de l'économie mondiale a donc sans surprise été ralentie dans la plupart des grandes zones économiques. L'augmentation des prix du gaz et du pétrole, notamment du fait des sanctions prises contre la Russie, ont fortement impacté les prix et contribué à une envolée inédite de l'inflation depuis de très nombreuses années. La BNS a finalement suivi la FED et la BCE dans leurs décisions de relever les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation malgré un niveau inflationniste relativement faible en Suisse. Cette décision surprenante dans ce contexte a eu pour effet de renforcer encore davantage le franc suisse qui a finalement atteint la parité avec l'euro. Malgré cet environnement plutôt défavorable, grâce notamment aux mesures commerciales prises l'an dernier et cette année, nous avons réalisé un 1er semestre 2022 plutôt solide, essentiellement dans nos divers segments des tubes inox alors que celui de la construction métallique est resté modéré avec des investisseurs prudents pour lancer des gros projets d'infrastructures dans une situation de marché aussi incertaine. Le total des produits d'exploitation s'est monté à KCHF 30'484, en augmentation de KCHF 3'533 (+13,1%) par rapport aux KCHF 26'951 réalisés au 1er semestre 2021. Cette augmentation des produits, diverses actions commerciales ciblées ainsi qu'une bonne gestion anticipative des approvisionnements, nous ont permis de réaliser un EBITDA de KCHF 2'601, en augmentation de KCHF 1'641 par rapport aux KCHF 960 rapportés au 30.06.2021. L'EBIT de KCHF 1'545 a suivi la même tendance par rapport à la perte de KCHF - 101 réalisée l'an dernier, au même titre que le résultat net au 30.06.2022 qui s'est monté à KCHF 945 comparativement à la perte de KCHF - 145 réalisée lors du 1er semestre 2021. Les résultats rapportés pour ce 1er semestre 2022 se rapprochent donc de ceux réalisés en 2019 avant la pandémie liée au coronavirus et peuvent donc être considérés comme bons dans le contexte actuel.

Dans l'environnement incertain que nous vivons qui ne favorise pas les investissements et le démarrage de grands projets d'investissements et d'infrastructures, avec un risque d'enlisement de la guerre en Ukraine, une situation pandémique loin d'être maîtrisée, des approvisionnements toujours compliqués et plus coûteux, des prévisions alarmantes quant aux approvisionnements énergétiques et au prix des matières premières, les perspectives pour le 2ème semestre 2022 restent compliquées et aléatoires. Avec un carnet de commandes satisfaisant pour nos unités tubes et quelques affaires intéressantes pour notre unité construction métallique, nous restons toutefois confiants pour le 2ème semestre pour autant que la situation ne se détériore pas et que les mesures prises par les diverses banques centrales pour lutter contre l'inflation ne génèrent pas une récession mondiale qui semble se profiler d'une manière de plus en plus marquée.

Les résultats intermédiaires du groupe seront publiés le 16 septembre 2022.

