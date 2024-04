Zwahlen et Mayr SA est une société basée en Suisse, active dans l'industrie de l'acier. Elle divise ses activités en deux unités commerciales : Constructions métalliques et Tubes en acier inoxydable. Les produits de l'unité Constructions métalliques sont utilisés dans le bâtiment, les hangars et façades industriels, les ponts, les passerelles et les ouvrages spéciaux. L'unité Tubes en acier inoxydable propose des tubes en acier inoxydable et en alliage de nickel pour les équipements et les échangeurs de chaleur dans les secteurs de la chimie, de l'alimentation et des produits alimentaires, et de la pétrochimie. L'unité fabrique également des tubes redécoupés et de haute précision, utilisés notamment dans l'industrie automobile et la construction d'outils mécaniques. La société exploite une filiale à part entière, Efimex SA, engagée dans les secteurs de la recherche, de la conception et de la construction.

Secteur Acier