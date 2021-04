Zwahlen & Mayr a glissé dans le rouge en 2020

Zurich (awp) - Le constructeur de charpentes et de constructions métalliques Zwahlen & Mayr a bouclé 2020 sur une perte nette attribuable aux actionnaires de 1,67 million de francs suisses, contre un bénéfice de 1,16 million un an plus tôt. Les actionnaires devront se passer de dividende.

Dans son rapport annuel publié jeudi dans la soirée, le conseil d'administration du groupe vaudois évoque une année "rythmée par l'évolution chaotique de la pandémie liée à la Covid-19", et signale que les signes de reprise au deuxième semestre ont fait long feu au regard de l'aggravation de la situation épidémiologique.

Les recettes totales se sont contractées de plus d'un quart (-26,0%) à 42,7 millions de francs suisses. La résolution d'un litige fiscal en France a permis de maintenir le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de justesse dans le vert, mais les résultats avant intérêts et impôts (Ebit) et net ont glissé dans le rouge.

Afin de garantir les besoins en liquidités, l'entreprise a contracté un crédit Covid-19 cautionné pour un total de CHF 500'000 à taux zéro, dont elle ne prévoit pas de remboursement d'ici la fin de l'exercice en cours. Pendant toute la durée du prêt, elle ne pourra pas distribuer de dividende ni rembourser des apports en capital.

Pour l'année en cours, Zwahlen & Mayr anticipe "un peu de sérénité" et "une reprise ordonnée et régulière de l'économie" à la faveur de la généralisation des campagnes de vaccination. Sans articuler d'objectifs chiffrés, la société espère, maintenir sa présence et rester un acteur de référence dans le domaine des constructions métalliques.

buc/rp