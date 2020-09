Zwahlen&Mayr chute dans les chiffres rouges au 1er semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des constructions métalliques Zwahlen&Mayr a chuté dans les chiffres rouges au premier semestre, alors que les recettes se sont nettement contractées, a indiqué vendredi le groupe aiglon.

Entre janvier et fin juin, la société a enregistré une perte nette de 1,1 million de francs suisses, après un bénéfice net de 1,7 million un an plus tôt, selon les résultats consolidés non audités.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a également plongé dans la zone déficitaire à -1,2 million de francs suisses, à comparer avec un excédent d'exploitation de 2,1 millions au premier semestre 2019.

Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé fin juillet, s'est finalement établi à 23,6 millions de francs suisses, en chute de 30%.

Zwahlen&Mayr avait alors indiqué avoir pris diverses mesures pour combattre la crise, en particulier le chômage partiel. Au vu de la situation, la direction avait dit espérer une reprise au second semestre, mais cela ne suffira pour que le groupe retrouver les chiffres noirs en 2020. Le retour aux bénéfices est espéré pour 2021.

al/