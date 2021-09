Zwahlen & Mayr confirme une petite perte sur les six premiers mois de l'année

Zurich (awp) - Le fabricant de tubes et constructions métalliques Zwahlen & Mayr a essuyé au premier semestre 2021 une perte nette de moins de 150'000 francs suisses, contre un déficit de près de 1,14 million un an plus tôt. Le groupe vaudois confirme et précise ainsi de précédentes indications sur sa performance à mi-parcours diffusées mi-août.

Si les effets délétères de la pandémie sur la demande se sont quelque peu estompés par rapport à la première moitié de 2020, la situation reste en deçà de son niveau d'avant crise, souligne le rapport diffusé jeudi soir.

Conseil d'administration et direction demeurent insatisfaits de la performance rapportée. Les mesures adoptées pour y remédier devraient porter leurs fruits à moyen terme, de manière à repasser du bon côté de l'équilibre.

jh/buc