Zwahlen et Mayr: les actionnaires votent l'éviction d'un administrateur

Zurich (awp) - L'assemblée générale extraordinaire de Zwahlen et Mayr a voté jeudi l'éviction de l'administrateur Roberto Raggiotto qui avait été élu en 2012 comme représentant du groupe Cimolai.

Depuis cette époque, Cimolai est actionnaire majoritaire de l'entreprise aiglonne. Toutefois, depuis le 26 septembre dernier, M. Raggiotto ne travaille plus pour Cimolai et ne pouvait donc plus le représenter au sein e l'organe de surveillance. Il devait donc être remplacé. Comme il n'avait pas démissionné de son propre chef, il a fallu l'évincer. Son successeur est Christian Charpin, qui restera en poste jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2023

kw/rp