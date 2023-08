ZWSOFT Guangzhou Co Ltd est une société basée en Chine principalement engagée dans la fourniture de logiciels industriels de recherche, de développement et de conception. La société est principalement engagée dans la recherche, le développement, la promotion et la vente de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) / de fabrication assistée par ordinateur (FAO) / d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et d'autres logiciels industriels de recherche, de développement et de conception. La société construit une série de produits basés sur la CAO 2D et la CAO 3D. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les domaines de la fabrication, de la construction d'ingénierie et de l'éducation, tels que les machines, l'électronique, l'automobile, la construction, le transport, l'énergie, etc. La société mène principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Logiciels